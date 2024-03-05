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استشهاد فلسطيني برصاص الاحـتلال بجنين

3/5/2024 7:08:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطيني ، مساء الثلاثاء، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، يوم الخميس الماضي.

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