استشهاد فلسطيني برصاص الاحـتلال بجنين
التاريخ
3/5/2024 7:08:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطيني ، مساء الثلاثاء، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، يوم الخميس الماضي.
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