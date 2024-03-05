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وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /2

3/5/2024 7:08:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/2، وصولها إلى مدينة نابلس، الثلاثاء، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في فلسطين.
ورافقت الطواقم الطبية ١٢ شاحنة تحمل على متنها مساعدات طبية وعلاجية، لرفد المستشفى الذي يضم تخصصات طبية تقوم على إدامته طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الكفاءة العالية.
وبدأت الطواقم فور وصولها باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة، استكمالاً لتأدية الواجب الإنساني والطبي بكل كفاءة واقتدار.

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