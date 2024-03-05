وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /2

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/2، وصولها إلى مدينة نابلس، الثلاثاء، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في فلسطين.
ورافقت الطواقم الطبية ١٢ شاحنة تحمل على متنها مساعدات طبية وعلاجية، لرفد المستشفى الذي يضم تخصصات طبية تقوم على إدامته طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الكفاءة العالية.
وبدأت الطواقم فور وصولها باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة، استكمالاً لتأدية الواجب الإنساني والطبي بكل كفاءة واقتدار.
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