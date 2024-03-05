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الأردن يسير قافلة مساعدات برية إلى غزة

3/5/2024 3:44:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الثلاثاء، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهالي قطاع غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مكونة من 24 شاحنة وبحمولة 427 طنا.
وحملت القافلة طروداً غذائية ومادة الطحين بتبرع من منظمة Human Appeal وجمعية الإمداد الخيرية – جنوب إفريقيا وتكية أم علي وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن هذه القافلة البرية عبرت ظهر الثلاثاء من جسر الملك حسين تمهيدا لإيصالها لأهل غزة، في الوقت الذي كان فيه سلاح الجو الملكي الأردني يُنزل المساعدات جواً إلى القطاع.

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