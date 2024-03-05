الأردن يسير قافلة مساعدات برية إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الثلاثاء، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهالي قطاع غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مكونة من 24 شاحنة وبحمولة 427 طنا.
وحملت القافلة طروداً غذائية ومادة الطحين بتبرع من منظمة Human Appeal وجمعية الإمداد الخيرية – جنوب إفريقيا وتكية أم علي وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن هذه القافلة البرية عبرت ظهر الثلاثاء من جسر الملك حسين تمهيدا لإيصالها لأهل غزة، في الوقت الذي كان فيه سلاح الجو الملكي الأردني يُنزل المساعدات جواً إلى القطاع.
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