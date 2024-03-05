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الملك ينعم على شخصيات إربدية بميدالية اليوبيل الفضي - أسماء

3/5/2024 3:44:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة إربد خلال لقائه الوجهاء والفعاليات الشعبية في المحافظة، تقديرا لمساهماتهم في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.
وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميداليات اليوبيل الفضي:
- مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، وتسلمها مديرها العام الأستاذ الدكتور خلدون البشايرة.
- مدينة الحسن الصناعية، وتسلمها مديرها العام هاني الذيابات.
- منطقة إربد التنموية، وتسلمتها المديرة التنفيذية للمنطقة ليزا الدغمي.
- إذاعة "يرموك أف أم"، وتسلمها مدير الإذاعة الدكتور زهير الطاهات.
- الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية (مبيدكو)، وتسلمها محمد عويس.
- شركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية، وتسلمها رئيس مجلس إدارتها عدنان النن.
- شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية – مدينة الحسن الصناعية، وتسلمتها ديما سختيان.
- شركة بيلا للصناعات الدوائية، وتسلمتها رئيسة مجلس إدارتها الدكتورة عبير عبيدات.
- لومينوس شمال ستار (مختبر فاب لاب)، وتسلمها المدير التنفيذي للمختبر إبراهيم الصفدي.
- مختبرات إتقان لعلوم الفطر وزراعة الأنسجة النباتية، وتسلمها الدكتور رائد خريس.
- جمعية الذوق الرفيع التعاونية للسيدات (خير الكورة)، وتسلمتها حورية بني دومي.
- جمعية سيدات وادي الريان الخيرية، وتسلمتها ميسر الخطيب.
- جمعية الفاروق الخيرية لرعاية الأيتام، وتسلمها رئيس الجمعية المهندس حسين أبو دبي.
- ملتقى إربد الثقافي، وتسلمها رئيس الملتقى الدكتور خالد الشرايري.
- الدكتور عمر محمد عبده حتاملة، وتسلمها نيابة عنه والده الدكتور محمد حتاملة.
- الدكتور محمد أمين الجراح.
- الدكتور محمد طه عبابنه، وتسلمها نيابة عنه والده طه عبابنه.
- المرحوم عبدالحليم سمارة، وتسلمها ابنه المهندس ليث سمارة.
- المزارع الحاج زيدان ارشيد مصطفى منسي.
- عبدالله عادل عبدالله عودات، وتسلمها نيابة عنه والده عادل عودات.
- عامر سامح محمود أبو دلو.
- إبراهيم فلاح إبراهيم الشواهين.
- مروة حسن محمود أبو عباس.
- المهندس عبدالله محمد عبدالهادي بني هاني.
- مركز سواعد النشامى الرياضي للكيك بوكسينغ، وتسلمها رئيس المركز فادي الشوح.

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