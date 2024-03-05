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مرحباً بكم في عصر هواتف الذكاء الاصطناعي

3/5/2024 3:44:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شكّل العمل على تطوير سلسلة هواتف Galaxy S24 أكثر فترات مسيرتي المهنيّة إنجازاً ونجاحاً، ونظراً لطبيعة عملي كمهندس؛ كنت شاهداً على العديد من الابتكارات المميّزة، لكن بلا شكّ فإنّ الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا التحويليّة الأهمّ في هذا القرن. لا تُتاح فرصة المشاركة في مشروع يتميّز بإمكانات هائلة كهذه إلا للقليل من المهندسين، فهو يحمل معه تغييرات كبيرة، ليس لشركة سامسونج وصناعة الهواتف المتنقلة فحسب، ولكن للبشريّة بأكملها.
ويجسّد دمج الذكاء الاصطناعي في الهواتف المتنقلة نقلة نوعيةً ومرحلة تحوليةً بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ إنه فجر عصر جديد لتجارب المستخدم على الأجهزة المتنقلة، وتساهم أجهزة Galaxy من سامسونج بدور محوري ورائد في طليعة هذا التطور. ومن المنتظر الآن أن تصبح الأجهزة المتنقلة البوابة الرئيسية للوصول إلى الذكاء الاصطناعي، وتتمتع أجهزة Galaxy بوضع مواتٍ لدفع توسعها العالمي، من خلال الاستفادة من مجموعة منتجاتنا المتنوعة، وسجلها الحافل بالابتكار، والالتزام بالتعاون المفتوح.

فتح إمكانات جديدة
كروادٍ في مجال الهواتف الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، بذلنا جهدًا كبيرًا في التفكير بكيفية توظيف هذه التكنولوجيا الجديدة لتعزيز حياتنا وإلهام المجتمع للمضي قدماً. وعند تطبيق تقنيات Galaxy AI بعناية واهتمام؛ فإن ذلك يساعد الناس على التواصل عبر الحدود، وإنجاز المهام اليومية بسهولة، وغير ذلك الكثير.
ومنذ إطلاق سلسلة Galaxy S24؛ تلقينا ردود فعل إيجابيّة حول كيفية استخدام الأشخاص فعليًا لميزات Galaxy AI في حياتهم اليومية. إحدى أكثر المزايا التي لاقت ترحيباً من المستخدمين هيCircle to Search with Google، التي تعد أداة تتيح طرقًا جديدة للاستكشاف من خلال إيماءة بسيطة، فيما حظيت أدوات الاتصال المخصصة لتخطي حواجز اللغة، مثل الترجمة الفورية Live Translate، ومساعد الدردشة Chat Assis؛ والمترجم Interpreter؛ بإعجاب الكثيرين. وإضافة إلى ذلك، نالت خاصية مساعد الصور Photo Assist، وهي مجموعة أدواتنا الإبداعية المدعومة بمحرّك ProVisual استحسان المستخدمين.
ومع ذلك فهذه ليست ذروة التطوير، بل مجرّد البداية؛ فعند تطوير سلسلة Galaxy S24، كانت لدينا مجموعة كبيرة من الأفكار والتصميمات التي نرغب في تحقيقها على أرض الواقع.هذا وسيتمكن مستخدمو Galaxy من الاستمتاع بالمزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي من Galaxy والتي تستند إلى هذه الأفكار والتصميمات مع مرور الوقت؛ حيث تحرص سامسونج باستمرار على تحسين وتطوير تجارب الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المتنقلة.
كذلك، فإننا نخطط بالفعل للخطوات التالية لـ Galaxy AI خارج نطاق الهواتف الذكية؛ حيث نسعى إلى تحسينه وتطويره ليشمل فئات متنوعة من الأجهزة وخدمات مختلفة. في المستقبل القريب، ستستخدم بعض ساعات Galaxy القابلة للارتداء الذكاء الاصطناعي لتعزيز الصحة بأسلوب رقمي، وتدشين حقبة جديدة تمامًا من تجارب الصحة الذكية المتقدمة. وستواصل سامسونج إثراء وتوسيع تجارب Galaxy AI عبر مختلف الفئات من خلال التعاون مع المزيد من الشركاء الرائدين في هذا المجال.
وعلى مدى العام الماضي، طرحنا على أنفسنا باستمرار سؤالاً حول ماذا يرغب المستخدمون أو يحتاجون؟ وما الذي يمكنهم تحقيقه مع قليل من المساعدة؟ لقد شكلت هذه الأسئلة بوصلة لتطوير سلسلة Galaxy S24، هاتفنا الأول المزود بالذكاء الاصطناعي والذي يدعو المستخدمين إلى تخيل كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير حياتهم. إنه هاتف المستقبل، الذي يضع معيارًا جديدًا للذكاء الاصطناعي على الأجهزة المتنقلة ويحدد فئة هواتف الذكاء الاصطناعي الناشئة.
وبالطبع، هناك تحديات ومسؤوليات يجب وضعها في الاعتبار. ولا تزال نماذج الذكاء الاصطناعي القائمة تحت التدريب عرضة للاستنتاجات غير الدقيقة، ويستمر النقاش حول حقوق الملكية الفكرية. ومن الضروري أن تتعاون الشركات بشكلٍ مفتوح لتحديد تجارب الذكاء الاصطناعي بعناية، حتى يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بقدراتهم الجديدة بثقةٍ واعتمادية.
في هذا العصر الجديد من تجارب الأجهزة المتنقلة التي تعتمد على البيانات بشكل متنامٍ؛ يصبح تعزيز معايير الأمان والخصوصية أمراً بالغ الأهمية. ولذلك، اتخذنا نهجاً هجيناً يجمع بين الذكاء الاصطناعي على الجهاز وعلى السحابة؛ فبالإضافة إلى ضمان سهولة الاستخدام السلس، يتيح هذا النهج للمستخدمين تقييد بعض الميزات لتعمل بالكامل على الجهاز، مما يمنحهم تحكمًا أكبر في ما يفعلونه ببياناتهم. ونواصل التزامنا بتعزيز أمان وخصوصية أجهزة Galaxy من خلال تزويد المستخدمين بالشفافية وإمكانية الاختيار.
ولم يعد السؤال في عصر الذكاء الاصطناعي المضمن في الأجهزة المتنقلة، يتعلّق بالإمكانات التي يستطيع أي هاتف القيام بها، بل ما يمكن للأفراد تحقيقه باستخدام الأدوات المناسبة. وتقدم سلسلة Galaxy S24 بعضًا من هذه الأدوات فقط، وأنا متحمس للغاية لرؤية ما ستحققه بها. إنّ مستقبل الهواتف المتنقلة بات بين أيديكم أنتم مستخدمي Galaxy، لتقرروا ما هو ممكن ومفيد وذو مغزى.

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