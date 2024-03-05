بلينكن: لدينا فرصة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة

بلينكن: لدينا فرصة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة
التاريخ
3/5/2024 3:44:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ، الثلاثاء ، انه لدينا فرصة للتوصل إلى لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
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