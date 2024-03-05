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بلينكن: لدينا فرصة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة

3/5/2024 3:44:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ، الثلاثاء ، انه لدينا فرصة للتوصل إلى لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

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