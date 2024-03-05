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عودة فيسبوك في الاردن

3/5/2024 3:44:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عاد تطبيق فيسبوك وانستغرام وماسنجر للعمل بعد تعرضهم للعطل بشكل مفاجئ.
وفي وقت سابق ضرب عطل مفاجئ فيسبوك في الكثير من الدول بينها الأردن.
وتفاجأ مستخدمو منصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام بحدوث عطل فني ضرب الموقعين التابعين لشركة ميتا.
ولدى استخدام المنصتين مساء اليوم الثلاثاء، تفاجأ المستخدمون بالخروج الذاتي من المنصات وصفحاتهم، ورغم محاولات فتحها مجددًا الّا أنها لم تنجح.

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