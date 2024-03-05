الامن يحذر سالكي شارع المدينة المنورة
التاريخ
3/5/2024 3:44:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- شددت إدارة السير التابعة لمديرية ألامن العام على أهمية توخي الحذر أثناء المسير في شارع المدينة المنورة.
واشارت أن ذلك جاء نتيجة تدهور مركبة واستقرارها على الجزيرة الوسطية ما بعد دوار الواحة.
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