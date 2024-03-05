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الامن يحذر سالكي شارع المدينة المنورة

3/5/2024 3:44:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- شددت إدارة السير التابعة لمديرية ألامن العام على أهمية توخي الحذر أثناء المسير في شارع المدينة المنورة.
واشارت أن ذلك جاء نتيجة تدهور مركبة واستقرارها على الجزيرة الوسطية ما بعد دوار الواحة.

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