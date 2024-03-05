وزير الحرب الإسرائيلي: عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء إن التوتر المستمر مع "حزب الله" على الحدود مع لبنان قرب الأمور إلى التصعيد العسكري.
وأضاف في بيان عقب اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين "نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية، لكن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان".
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