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وزير الحرب الإسرائيلي: عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة

3/5/2024 3:44:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء إن التوتر المستمر مع "حزب الله" على الحدود مع لبنان ‭‬‬قرب الأمور إلى التصعيد العسكري.
وأضاف في بيان عقب اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين "نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية، لكن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان".

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