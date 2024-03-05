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الارصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس يوم الاربعاء - تحذيرات

3/5/2024 3:44:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
ليـــلاً: الاجواء غائمة، و باردة في أغلب المناطق، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتاخرة بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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