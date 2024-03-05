مستجدات حول وقف إطلاق النار بغزة

مستجدات حول وقف إطلاق النار بغزة
التاريخ
3/5/2024 3:44:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر مفاوضو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) البقاء ليوم ثالث في القاهرة يوم الثلاثاء لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار بعد مرور يومين دون تحقيق أي انفراجة.
وقال قيادي في حماس لرويترز "الوفد سيبقى في القاهرة اليوم الثلاثاء لمزيد من المحادثات ومن المتوقع أن يتم إنهاء هذه الجولة من المحادثات في نهاية اليوم".
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