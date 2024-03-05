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مستجدات حول وقف إطلاق النار بغزة

3/5/2024 3:44:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ‬قرر مفاوضو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) البقاء ليوم ثالث في القاهرة يوم الثلاثاء لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار بعد مرور يومين دون‭ ‬تحقيق أي انفراجة.


وقال قيادي في حماس لرويترز "الوفد سيبقى في القاهرة اليوم الثلاثاء لمزيد من المحادثات ومن المتوقع أن يتم إنهاء هذه الجولة من المحادثات في نهاية اليوم".

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