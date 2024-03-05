حمدان: ما فشلت إسرائيل بتحقيقه بالميدان لن تحققه بالمفاوضات

حمدان: ما فشلت إسرائيل بتحقيقه بالميدان لن تحققه بالمفاوضات
التاريخ
3/5/2024 3:44:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ، الثلاثاء ، ان ما فشل العدو في تحقيقه في ميدان القتال لن يحققه على طاولة المفاوضات.
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