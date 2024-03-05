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الامن العام : اصابات في مشاجرة عنيفة بالزرقاء

3/5/2024 3:44:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ورد بلاغ لمديرية الرصيفة يفيد بوجود مشاجرة وتراشق حجارة في منطقة عوجان ، إذ تم التحرك للمكان وتبين وجود مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص.

وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد نتج عن ذلك إصابات(رضوض) بين الطرفين، وتم إسعاف الإصابات إلى المستشفى وضبط اطراف المشاجرة وفتح تحقيق في المشاجرة .

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