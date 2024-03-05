الامن العام : اصابات في مشاجرة عنيفة بالزرقاء
التاريخ
3/5/2024 3:44:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ورد بلاغ لمديرية الرصيفة يفيد بوجود مشاجرة وتراشق حجارة في منطقة عوجان ، إذ تم التحرك للمكان وتبين وجود مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص.
وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد نتج عن ذلك إصابات(رضوض) بين الطرفين، وتم إسعاف الإصابات إلى المستشفى وضبط اطراف المشاجرة وفتح تحقيق في المشاجرة .
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