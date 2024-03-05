مصادر مصرية : حماس تبدي مرونة عالية من اجل التوصل لوقف لاطلاق النار واسرائيل هي المعطل

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة / PNN / نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر في الفصائل الفلسطينية قوله ان المقاومة قدمت موقفها بشكل واضح للوسطاء وأبدت مرونة عالية للتوصل لوقف إطلاق نار.
وقتلت المصادر ان حركة حماس خلال الايام الاخيرة
قدمت كل ما يلزم للوسطاء لإنجاح الجهود في التوصل لوقف إطلاق نار وصفقة تبادل لكن الوسطاء يصطدمون في كل مرة بسعي الاحتلال لإفشال جهودهم وتعطيل أي تقدم في المفاوضات.
واكدت المصادر ان حماس طلبت بشكل واضح انسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين لمناطقهم، وفتح المعابر وإدخال المساعدات، والعمل بإيجابية لتحقيق صفقة تبادل ووقف شامل للعدوان.
وقالت حماس ان موقفها هو موقف موقف الإجماع الوطني وعلى قادة الاحتلال أن يدركوا ذلك جيدًا لا عودة وتحرير للأسرى إلا بقرار من قيادة الفص العسكرية وعبر صفقة شاملة.
وشددت حماس على ان الرد النهائي على ما قدم من أوراق لقيادة اجنحة المقاومة وضع بين يدي الوسطاء، والاحتلال هو الذي يرفض حتى اللحظة الاستجابة والتعاطي مع الوسطاء.
من جهته كان اسامة حمدان عضر المكتب السياسي لحركة حماس ان المرونة التي أبدتها الحركة في المفاوضات كانت تهدف لاظهار حرصهم على دماء شعبنا يوازيها تصميم على مواصلة المقاومة.
واكد حمدان ان حركة حماس لن تسمح أن يكون مسار المفاوضات مفتوحاً بلا أفق مع استمرار حرب التجويع والإبادة ضد شعبنا.
كما اكد حمدان ان مرونة حماس في التفاوض من أجل شعبنا يوازيها استعدادنا التام للدفاع عنه وعن المقدسات.
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