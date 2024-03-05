مصادر مصرية : حماس تبدي مرونة عالية من اجل التوصل لوقف لاطلاق النار واسرائيل هي المعطل

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة / PNN / نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر في الفصائل الفلسطينية قوله ان المقاومة قدمت موقفها بشكل واضح للوسطاء وأبدت مرونة عالية للتوصل لوقف إطلاق نار.

وقتلت المصادر ان حركة حماس خلال الايام الاخيرة

قدمت كل ما يلزم للوسطاء لإنجاح الجهود في التوصل لوقف إطلاق نار وصفقة تبادل لكن الوسطاء يصطدمون في كل مرة بسعي الاحتلال لإفشال جهودهم وتعطيل أي تقدم في المفاوضات.

واكدت المصادر ان حماس طلبت بشكل واضح انسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين لمناطقهم، وفتح المعابر وإدخال المساعدات، والعمل بإيجابية لتحقيق صفقة تبادل ووقف شامل للعدوان.

وقالت حماس ان موقفها هو موقف موقف الإجماع الوطني وعلى قادة الاحتلال أن يدركوا ذلك جيدًا لا عودة وتحرير للأسرى إلا بقرار من قيادة الفص العسكرية وعبر صفقة شاملة.

وشددت حماس على ان الرد النهائي على ما قدم من أوراق لقيادة اجنحة المقاومة وضع بين يدي الوسطاء، والاحتلال هو الذي يرفض حتى اللحظة الاستجابة والتعاطي مع الوسطاء.

من جهته كان اسامة حمدان عضر المكتب السياسي لحركة حماس ان المرونة التي أبدتها الحركة في المفاوضات كانت تهدف لاظهار حرصهم على دماء شعبنا يوازيها تصميم على مواصلة المقاومة.

واكد حمدان ان حركة حماس لن تسمح أن يكون مسار المفاوضات مفتوحاً بلا أفق مع استمرار حرب التجويع والإبادة ضد شعبنا.



كما اكد حمدان ان مرونة حماس في التفاوض من أجل شعبنا يوازيها استعدادنا التام للدفاع عنه وعن المقدسات.