«اتحاد الكتاب» يضيء على «ماهية الاستدامة في فكر الكاتب»

عقد اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في فرعه في رأس الخيمة، جلسة حوارية بعنوان «ماهية الاستدامة في فكر الكاتب»، شارك فيها الكاتبان الشاعران أحمد المناعي وعبدالعزيز باروت، وأدارها غيث الحوسني، وذلك بحضور الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من المهتمين.

وأشاد غيث الحوسني بالدور الذي يقوم به اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بعقد الجلسات الحوارية وتنظيم الأمسيات الشعرية وتبني المواهب ودعمه المتواصل للشباب في الساحة الثقافية بمختلف تخصصاتها، وتشجيعهم معنوياً على استدامة أعمالهم، ليستمر الموهوبون في إبداعهم وصقل خبراتهم التي تؤهلهم لمزيد من الإنتاج الأدبي بمختلف فروعه، وتعزيز أدوارهم المجتمعية عبر كتاباتهم وأعمالهم المتنوعة.

وتحدث أحمد المناعي عن المساحة الخاصة بالشاعر وعن قدرته على بناء قصيدة عبر أبيات شعرية مرتبطة بحدث أو حالة خاصة يعيشها، فالشعر متلازمة، قد تولد الأبيات الشعرية لديه وهو منشغل بمجريات الحياة، واستمرار الشاعر في كتابة قصائده يغذي مفرداته ويلهم خياله، وباطلاعه وقراءاته المتنوعة، تتجدد أفكاره وتسهم في استدامة الشعر لديه، وقد تكون موهبته الشعرية رافداً من روافد الخدمة المجتمعية، يستطيع بها إيصال صوت أو فكرة بأسلوب أدبي جميل.

وشارك عبدالعزيز باروت تجربته بالحديث عن مسيرته، وذكر أنه لم يبدأ شاعراً، وإنما كانت بداياته في المسرح، فعمل ممثلاً مسرحياً، وأن أعماله الشعرية كانت نتيجة تأثره بالأعمال المسرحية الفصيحة، مضيفاً إن نشأته في بيئة شعرية فصيحة بين شاعرين وهما جدته وخاله، كان لها تأثير في شخصيته وأفكاره، كما أن للمكتبة في منزلهم دوراً كبيراً في صقل موهبته وقراءاته الأدبية.

وأضاف إن قراءة القصائد الفصيحة القديمة، ولدت في داخله الشغف لكتابة أعماله ويرى أن الشعر لا يحتاج إلى التكلف، وإنما القدرة على ملامسة العقول والقلوب عبر سلاسته وعمق مفرداته التي بها تتشكل قصيدة مستدامة، ويرى أن القصيدة التي لا تدوم، ليست بقصيدة.

وعلى صعيد آخر، نظّم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في مقره في أبوظبي، فعاليته الأسبوعية «المجلس الأدبي»، بحضور عدد من المهتمين، وشارك الحضور بأعمالهم الأدبية التي تنوعت بين القصة والشعر والنصوص النثرية.