معرض «تكوين: العلوم والإبداع».. حكايات إنسانية وعوالم معرفية

يضيء معرض «تكوين: العلوم والإبداع»، المقام في بيت الحكمة بإمارة الشارقة، على الإنجازات الجليلة التي أسهم بها العرب والمسلمون الأوائل في العصر الذهبي للعلوم، حيث يبين التراث المعرفي الذي أفاض به علماؤنا في الميدان الطبي من معارف ومؤلفات نظرية، وما بذلوه من جهود مضنية في مجال البحث والتجربة والاختبار، امتد تأثيرها إلى شتى بقاع الأرض، وظلت حاضرة حتى وقتنا هذا. ويقام المعرض بالتعاون مع مركز الملك فيصل كشريك استراتيجي، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون كشريك إعلامي، وبرعاية ودعم كل من دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهيئة الشارقة للمتاحف.

وتبين محتويات المعرض كيف وثّقت صفحات التاريخ الكثير من الإنجازات الطبية البارزة لروادنا الأوائل في هذه الحقبة الذهبية، والتي من بينها اكتشاف الدورة الدموية الصغرى على يد ابن النفيس، وإرساء أصول علم الطفيليات على يد ابن سينا، ورصد الفرق بين الجدري والحصبة على يد أبي بكر الرازي، واختراع عدد من الأدوات الطبية الجراحية على يد القرطبي، هذا علاوة على إنشاء المستشفيات وفق أسس بحثية رصينة، ووضع نظم مبتكرة لتعليم الطب وتأهيل الأطباء.

علم التشريح



ومن أهم المخطوطات التي يتضمنها قسم الطب في المعرض، شروحات عن كتاب «القانون في الطب» للحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي المعرف بابن سينا، والذي ألفه في عدة مؤلفات حَوَتْ خلاصة ما توصل إليه الإغريق في البحوث الطبية وأطباء كبار من أمثال جاليلوس وأبيقراط، وقدم فيه تفاصيل دقيقة للغاية حول تشريح الجسم وعضل الوجه وعضل الجبهة وعضل المقلة وعضلات الجفن. واستعرض ابن سينا في الكتاب كذلك أعمال الجراحة، وقدم شروحاً للأمراض وطرق علاجها. ونظراً للأهمية الكبرى التي يمثلها هذا المرجع الطبي النفيس، فإنه ما زال يستخدم كمرجع حيوي في مختلف أنحاء العالم حتى يومنا هذا، وقد تُرجم إلى اللغة اللاتينية، وتُرجمت أجزاء منه إلى الفرنسية والألمانية والإنجليزية وغيرها من اللغات، وظلت نسخ منه تطبع وتوزع حتى القرن السادس عشر.

أدوية

ويستعرض قسم الطب بالمعرض، إنجازات الرواد الأوائل في مجال الصيدلة والأعشاب والعقاقير الطبية، مقدماً لزواره نظرة معمقة على تراث غني بالمعرفة والابتكار، من خلال مخطوطة «اللمعة الكافية في الأدوية الشافية» للملك الأفضل عباس بن علي الرسولي، وهي مخطوطة لكتاب يحتوي على وصف دقيق للأدوية التي استخدمها علماء الطب القدامى، ويُبين أنواع الأمراض وطرق علاجها بالعقاقير المتناسبة مع الطبائع والأمزجة المختلفة. ومن المعروضات مخطوطة من كتاب «تسهيل المنافع في الطب والحكمة» لإبراهيم بن الأزرق اليمني، الذي يُلخص طبائع الأجسام ويقدم معلومات مهمة حول الأمراض وسبل علاجها بالعقاقير والنباتات.

الصحة الوقائية



وتعد الصحة الوقائية من المجالات العلمية التي برع فيها أطباء العرب والمسلمون، وهو ما يتجلى بوضوح في مخطوطة كتاب «كمال الفرحة في دفع السموم وحفظ الصحة» للعالم محمد القوصوني، الذي يُعد مرجعاً طبياً مهماً يبرز الأسس العلمية للوقاية من الأمراض، ويقدم مجموعة من القوانين والموازين الدقيقة للحفاظ على صحة الإنسان، مع استعراض لأساليب دفع السموم عن الجسم والوقاية منها، مُدرجاً سلسلة من الأدوية والعقاقير التي تعزز من مناعة الجسم وتحميه من الأمراض المختلفة، ويعد الكتاب شاهداً حياً على الإسهامات القيمة للرواد الأوائل في تطوير مفاهيم الصحة الوقائية والطب البديل، ويعكس الحركة العلمية المزدهرة التي كانت توجه البحث الطبي في تلك الحقبة المشرقة.