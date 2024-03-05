مهرجانات وأجواء ثقافية تعكس تواصل الحضارات

تحتضن دبي ودولة الإمارات أنواع الثقافات العالمية المتنوعة عبر الكثير من الفعاليات والأنشطة الحياتية، فبجانب أشكال الممارسات الثقافية الحياتية اليومية لأبناء الحضارات العديدة، نجد أن المهرجانات الفنية والإبداعية الثقافية حافلة بأشكال الإبداعات المعبرة عن تلك الثقافات، وذلك من آداب وفنون تشكيلية وموسيقى وغير ذلك، وهو ما نلمسه في جملة أحداث ومهرجانات مهمة في موسم دبي الفني، ومن بينها مهرجان سكة للفنون والتصميم، إضافة إلى العديد من الفعاليات البارزة الأخرى بجانب أمسيات ليالي الفن، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، وكذلك هناك باقات فعاليات المجمع الثقافي في أبوظبي، ومهرجان أبوظبي، ومهرجان الشارقة للفنون الإسلامية.

وبطبيعة الحال لا تقتصر سياقات تجلي الأنماط الثقافية العالمية في دبي على الممارسات الإبداعية، إذ تحضر مفردات ثقافات الشعوب بتجسيدات شيقة نوعية من خلال الكثير من المهرجانات المسرحية والعروض التراثية، علاوة على مهرجانات المأكولات، والتي من بينها مهرجان دبي للمأكولات.

ولا يقتصر الأمر على الصيغة المهرجانية والمناسباتية، إذ نجد صنوف الضيافة وتقاليد الثقافات في هذا الصدد تشرق في دبي والإمارات في مزيج متناغم ومتكامل، تحكي معه قصص ثقافات الشعوب في حقول تقاليد الضيافة وسمات الأطباق وميزات الأكلات، بموازاة احتفائها بإبداع أشكال أطباق وضيافات متنوعة متمازجة، تلائم الجميع وتتلاءم مع مختلف المناسبات، وهو ما يتضح بجاذبية طابع متميز عبر العروض الكثيرة التي بدأت مراكز التسوق والفنادق والمطاعم إعلانها عن تقديمها خلال شهر رمضان الكريم، حيث تخصص باقات أطعمة وتشكيلات أطباق وفعاليات متميزة تناسب الأجواء الروحانية للشهر الفضيل.

أجواء متميزة



وتقابلنا في مطعم «شاميانا»، حكايات تجارب ممتعة مع احتفاليات تحتفي بفنون الطهي الرائعة في الشرق الأوسط والهند، حيث يعد مطعم «شاميانا» الهندي، المتوج بعدد من الجوائز المرموقة، رواده بتجربة رمضانية لا مثيل لها، إذ إن الضيوف مدعوون للانطلاق في رحلة طهي ملكية تمزج بين مأكولات الشرق الأوسط والمغولية والحيدر أبادية، فهو ينحدر من فندق تاج محل بالاس الأيقوني في مومباي، ويقدم قائمة مختارة بعناية من أكلات المطبخ الهندي الأصيل وأشهى الأطباق المعبرة عن فلسفة مجموعة تاج العريقة، إذ سيسافر رواد المطعم في رحلة لذيذة يتذوقون خلالها نكهات متنوعة من مختلف أنحاء الهند، ويجدون أمامهم خيارات مميزة بداية من الكباب الذي تشتهر به مقاطعة الحدود الشمالية الغربية ووصولاً إلى دجاج دوم برياني المعروف في منطقتي حيدر أباد والعوض.

ويحتفي المطعم بالشهر الكريم في الفترة من مساء السبت 9 مارس 2024 إلى الاثنين 8 أبريل 2024، ويفتح أبوابه أمام الضيوف للاستمتاع بمجموعة رائعة من المأكولات الشهية بما في ذلك المقبلات الباردة، ولحم الضأن الأوزي، والمشاوي العربية المشكلة، وشوربة العدس، والطاجين، إلى جانب أطباق البقلاوة المتنوعة، والكنافة، وأم علي، كذلك تشمل القائمة كباب جالاواتي، وكباب لحم الضأن الشامي، والكيما الهندية، ودجاج تكا تندوري، والتشات اللذيذ، وهريس الحليم، ومورغ مسلم، ونالي نيهاري، وبرياني، وران، وشير خورما، وشاهي توكدا، وفطائر مالبوا، وغيرها من وجبات شهية.

ويُتيح مطعم «شاميانا» بوفيه الإفطار من غروب الشمس حتى الساعة 9 مساءً، حيث يقدم للضيوف وليمة رائعة من المأكولات الشهية الممزوجة بلمسات مستوحاة من مذاقات الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تشكيلة منتقاة من المشروبات الحيدر أبادية، ويمكن للضيوف اختيار الطعام من قائمة مأكولات انتقائية بعد الساعة 9:00 مساءً، إذ يقع مطعم شاميانا في طابق الردهة بالفندق، ويوفر أجواء أنيقة تكتمل بالديكورات الداخلية الفاخرة والموسيقى الحية، ما يعد بتجربة طعام لا تُنسى للجميع.

تجربة ساحرة

ونعيش مع مطعم «مون سلايس»، بافتتاح فرعه الجديد داخل مول دار الوصل في دبي، بمنطقة الوصل، تجربة مذهلة في تذوق البيتزا والباستا، في رحاب هذا المطعم المحبب والشهير الذي تأسس محلياً ويُعرف بقائمة الطعام الفريدة والمبتكرة، حيث يعكس المكان الجديد تصاميم عصرية وبتفاصيل بسيطة، مع لمسة مريحة ومبتكرة لتشجيع الجلوس في أجواء مريحة وتمضية لحظات لا تُنسى حول طاولات البيتزا الشهيرة في المطعم.

ويتعاون مطعم «مون سلايس» مع الفنانة الإماراتية المرموقة ضحى الحلاّمي، والتي تواجدت بالمطعم أيام 21، 24 و25 فبراير الماضي، لتصميم علب بيتزا فريدة من نوعها للطلبات الخارجية، وذلك لإضافة لمسة فنية مميزة إلى كل طلب من «مون سلايس».

ويقدم لرواده البيتزا المفضلة مع العسل المحلي وجبنة الريكوتا والجوز المبشور، أو ضلع اللحم القصير الذائب في الفم والمغطى بصلصة الباربكيو وجبنة غرانا بادانو، أو سر «مون سلايس» الخالد المغطى بجبنة الموتزاريلا وفيور دي لاتِه والكمأة، بجانب بيتزا نابوليتانا مع جبن البوراتا، والطماطم الكرزية، والأنشوجة، والجرجير الطازج الذي سيكون متوفراً لفترة محدودة فقط للاحتفال بالمناسبة.

وقالت ماريا في فرانا المدير العام لمطعم «مون سلايس»: «نحن متحمسون للغاية للانتقال إلى هذه المرحلة الجديدة في مول دار الوصل، وفي حين أن التزامنا بتقديم البيتزا المفضلة لدينا لم يتغير، إلا أننا سعداء بتقديم تجربة طعام جديدة وطازجة وملهمة تحتفي بالفن والإبداع تزامناً مع تقديم الطعام الصحي واللذيذ. نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا ومشاركتهم لنا في إطلاق مرحلة جديدة ومثيرة».

تميز



وتتميز تجربة زيارة مطعم «تشاي خانة نومِر أدين» لـ«فسيلتشوكي» في منطقة دبي مارينا، الذي افتتح أخيراً، بأهمية خاصة، حيث يعرفنا على ثقافات وتقاليد أوروربية شرقية، عريقة، في مجال الضيافة والطهي، ويضم قائمة طعام مبتكرة وحديثة تدمج أصنافاً عدة من الطعام، إذ يرحب مطعم «تشاي خانة رقم 1» بضيوفه ليستمتعوا بالشمس من على شرفته الضخمة المطلة على الماء، ويقدم مفهوماً خاصاً من تناول الطعام والتسوّق يجذب الزائرين الباحثين عن قضاء وقت ممتع مع أصدقائهم مع منحهم فرصة استعراض الأعمال الفنية والحليّ العديدة المعروضة للبيع في أنحاء المطعم.

ويوفر المطعم قائمة طعام حديثة ومدمجة تجمع بين إرث الأطباق الأوروبية الشرقية مع النكهات الشرق أوسطية والآسيوية لتشكّل أصناف هذا المفهوم من تناول الطعام والتسوّق والذي يقدّم تجربة تناول طعام فريدة من نوعها. وهو حائز على جوائز عدة، مجسداً نهج مجموعة مطاعم «فسيلتشوكي»، والتي أسسها الطهاة العالميون «أليكسي» و«ديمتري فسيلتشوكي»، حيث تمتلك المجموعة أكثر من 40 فرعاً حول العالم، وهذا هو أول استثمار لها في منطقة الشرق الأوسط.

وتشمل قائمة الطعام المدمجة والحديثة لمطعم «تشاي خانة رقم 1» لـ«فسيلتشوكي» مفاجأة لذيذة للزائرين، حيث نجح كبير الطهاة سرغي سوتشنكو، والذي ابتكر أكثر من 2500 طبق فريد خلال الوقت الذي أمضاه مع المجموعة، في الجمع بين إرث الأطباق الأوروبية الشرقية والنكهات الشرق أوسطية والآسيوية لعمل قائمة طعام رائعة.

وتبدأ كل رحلة طهي بمقبل للشهية، وتتضمن الأصناف المحببة والمفضلة من مقبلات الشهية التي يوفرها المطعم، حمص البطاطا الحلوة، تارتار السلمون مع العنب المدخن وسمك الباراموندي (القاروص الآسيوي) مع صوص بونزو المزيَن بالطماطم اللذيذة.

وتضم الأطباق الرئيسية الشهية التي يوصى سوتشنكو بتجربتها فطائر الحبة السوداء مع سمك السلمون والكافيار الأحمر، وبيلاف (أرز) تشايخانسكي مع ضلع من اللحم الضأن المتبّل بالكمون وأعشاب البرباريس، واللحم البقري الشهي المطهي بطريقة مثالية. ويستضيف ركن الحلوى التي تشتهر به المجموعة الطبق الشهير من بافلوفا ميلفاي مع صوص الكريم، توت، مانغو بيوريه مع رشة من بودرة لينغونبري.

وتستلهم قائمة طعام «سوتشنكو» معظم أصنافها من رحلاته إلى المقاصد الأقل شهرة في العالم، بالإضافة إلى المجموعة الواسعة من كتب الطهي التي يمتلكها والتي تعتبر إحدى أكبر مجموعات كتب الطهي في العالم، والتي يستمتع «سوتشنكو» بمطالعتها في أوقات فراغه.

وتجذب التصميمات الداخلية «العائلية» للمطعم، المليئة بالنباتات الحيّة والمقاعد المريحة، الزائرين وتجعلهم يشعرون بالراحة كأنهم يزورون منازل أصدقائهم. يُعتبر هذا الملاذ الصغير للطهي خياراً مثالياً لهؤلاء الباحثين عن وجبة صحية مبتكرة مع أحبائهم في المنطقة الأكثر تفضيلاً في دبي. ويجد الزائرون في استقبالهم متجر الزهور V.SHOP، ويستطيعون من خلاله شراء أو طلب مسبق لباقات فاخرة من الزهور لتقديمها كهدايا، أو طلب تنسيق ديكورات من الزهور، ما يجعل المكان نقطة مثالية للملتقيات الودية والاحتفالات. وتشكّل التصميمات الداخلية الرائعة والشرفة الواسعة التي تطل على دبي مارينا، الخلفية المناسبة للحظات التي لا تُنسى واجتماعات العمل والعشاء العائلي والتجمعات.

ويقدّم مطعم «تشاي خانة رقم 1» مفهوماً فريداً من نوعه، وهو الجمع بسلاسة بين فن الطهي ولمسة من العلاج بالتسوّق، وهذا عن طريق توفر قطع مزخرفة في أنحاء المطعم والتي تتضمن مزهريات وإطارات صور وأعمالاً فنية، والتي يمكن لرواد المطعم شرائها وأخذ البعض من أجواء المطعم الساحرة للبيت أو كهدايا لأحبائهم. ويعمل مطعم «تشاي خانة رقم 1» لـ«فسيلتشوكي» طوال اليوم، ويقدّم وجبات الفطور والغذاء والعشاء.

العائلات مرحّب بها، ويمكن للصغار الانشغال في ورش عمل الأطفال المجانية والتي يجب الحجز لها مسبقاً، ما يتيح للأمهات والآباء بعض الوقت للاسترخاء والاستمتاع بالمنظر.

تنوع

وفي رحاب منتجع وسبا تاج إكزوتيكا النخلة، في دبي، يستعد كل من بالم كيتشن ومطعم رايا بحماس، إلى استهلال عروض وأطباق شهر رمضان المبارك مع مجموعة من العروض الخاصة المصممة لتكريم التقاليد والاحتفال بروح الجماعة.

ففي مطعم بالم كيتشن ينغمس الرواد في أجواء شهر رمضان بأجواء فريدة مع تجربة الإفطار الرائعة. وفي رحلة الطهي تقابلنا قائمة إفطار فخمة تضم جميع الأطباق التقليدية المفضلة. فتنغمر الحواس برائحة الأوزي المطهو أمام الرواد مباشرة، ويتجدد النشاط مع عصائر رمضان المنعشة، إلى جانب مجموعة من الأطباق المشوية المميزة المعدة لتحتفي بها حاسة التذوق لدى الزوار، سواء كانوا يتناولون الإفطار مع العائلة أو الأصدقاء أو الزملاء، ففي مطعم بالم كيتشن سيحظون بتجربة تناول طعام لا تُنسى.



عوالم

وأما في دبي مارينا وفي تلال دبي ومرسى دبي، فتتبدى حكاية أخرى مطرزة بألوان الثقافات، وتتجسد بجمالها مع ضيافة وطقوس مطعم أوستريا ماريو، المطعم الإيطالي المفضل لدى العائلة في تلال دبي ومرسى دبي، حيث أعلن عن أحدث مبادراته للاستدامة من خلال إطلاق قائمة طعام خاصة خالية من النفايات بالشراكة مع Duo Gastrobar، تتوفر هذه القائمة المبتكرة منذ 12 فبراير الماضي، وتجمع بين التزام Osteria Mario بتناول الطعام المستدام مع المكونات عالية الجودة من خلال الالتزام باستخدام كل جزء من كل مكون مستخدم في القائمة.

في إطار التحدي المتمثل في ابتكار شيء جديد من المكونات الموجودة والمشتقات من كلا المنفذين، تتميز العروض الخاصة الخالية من النفايات بأطباق لذيذة مستوحاة من النكهات الأوروبية، من خبز الفوكاشيا مع زبدة القهوة إلى عجينة البروكلي، ورقائق البطاطس مع كافيار السلمون، والريزوتو مع الروبيان، وكعكة الجزر مع المسكربون ونبق البحر، ويعد كل طبق بدفعة من النكهة مع كل قضمة.

كما أطلق تحدي الطهاة لإنشاء ستة أطباق جديدة، ويسعدنا تقديم قائمة خاصة جديدة خالية من النفايات بالتعاون مع Duo Gastrobar. ويعكس هذا التعاون التزامنا الثابت بالاستدامة مع الاستمرار في تقديم تجربة طعام بأسعار معقولة وعالية الجودة لضيوفنا. ونأمل أن تلهم هذه الشراكة العلامات التجارية الأخرى للضيافة للتعاون والإبداع لتشجيع تناول الطعام المستدام. ويمكن لضيوف مطعم Osteria Mario الاستمتاع بقائمة الطعام الخالية من النفايات كأطباق منفصلة إلى جانب القائمة الحالية أو اختيار القائمة المحددة لكل الزوار.

وتتسم تجربة الإفطار في شهر رمضان الكريم، بفندق ريكسوس مارينا أبوظبي، بقصة فريدة من نوعها، حيث تعد رائعة للعائلات والأصدقاء والزملاء، فهي مستوحاة من الطراز التركي وسط والمناظر الخلابة لكورنيش أبوظبي. ويتاح معها تناول الطعام في الهواء الطلق والاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات من جميع أنحاء العالم.

وبمقدور الزوار تذوق مجموعة رائعة من المأكولات الشرق أوسطية والتركية التقليدية، إلى جانب المأكولات العالمية المفضلة، بدءاً من المقبلات الساخنة والباردة اللذيذة إلى الأطباق الرئيسية الشهية والحلويات الرائعة، حيث تقدم قائمة الطعام تناسب جميع الأذواق، مع المشروبات الرمضانية المنعشة، والتي تكملها مجموعة مختارة من الشاي والقهوة.

وذلك مع الأصوات الساحرة للموسيقى التركية التقليدية الحية والطقس الجميل في الهواء الطلق والأجواء المميزة للمنطقة الداخلية جنباً إلى جنب مع عروض الطعام الفاخرة. ويمكن للضيوف ضمان الاستمتاع بتجربة لا تُنسى مع ضيافة ريكسوس الممتازة والخدمة الاستثنائية ووسائل الراحة التي لا مثيل لها، كلها تحت سقف واحد. وقام الطهاة بتنظيم قائمة بوفيه إفطار تقدم مجموعة من الخيارات اللذيذة لتلبية الأذواق المختلفة، بدءاً من أطباق اللحوم الشهية مثل طاجن الكباب وكباب أضنة وحتى الأطباق النباتية الشهية مثل الأرز العربي التقليدي، وحساء يايلا بالزبادي، بالإضافة إلى السجق بدبس الرمان، وأكثر من ذلك.

وهناك تجربة سحور لا تنسى مع عرض رمضان من ريكسوس مارينا أبوظبي، بفضل مجموعة من الأطباق الخاصة، بدءاً من طبق المقبلات الباردة المتنوعة، يليها اختيارك من المقبلات الساخنة بين طبق لحم علي نازك أو رافيولي مانتي التركي. وللطبق الرئيسي، تذوق ضلع اللحم البقري المطبوخ ببطء أو سمك سي باس، وأكمل الوجبة مع حلوى البقلاوة الكلاسيكية والمحبوبة، المصنوعة من أجود المكونات والنكهات التركية الأصلية.

كما يتمتع رواد «Raia Love Is Blind»، بتجربة فريدة في أمسية آسرة تحت النجوم على خلفية بانورامية لنخلة جميرا. وذلك مع الانغماس بقائمة طعام فاخرة مكونة من 3 أطباق، يكملها الترفيه الحي وذلك مع أطباق تلبي كافة الأذواق، ومع تشكيلة ترفيه وأطعمة مستمدة من ثقافات الشرق الأوسط والحضارات العالمية، بجانب ديكورات وإطلالات ساحرة غاية في العصرنة.



وابتداءً من الساعة 10:00 مساءً، يدعو مطعم وصالة Raia Rooftop ضيوفه لتجربة سحور لا مثيل لها. لينغمسوا في رحلة طهي مليئة بالنكهات الغنية والروائح المثيرة، ليكون الحضور على موعد مع لحظات عزيزة وهم يحتضنون جوهر رمضان.