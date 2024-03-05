غوارديولا: كوبنهاجن ليس بالخصم السهل وعلينا أن نتعلم الدرس من بايرن ميونخ



أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أن لاعبيه سيحاولون الفوز في مباراة الإياب أمام كوبنهاجن، ضمن دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر سيتي 3 / 1، ولكن غوارديولا أكد ضرورة

التركيز للفوز في مباراة الإياب..

وأوضح أنه يمكن أن يحدث العديد من المفاجآت في كرة القدم، لذا لابد أن يستعد الفريق بدنيا وذهنيا للمباراة.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "يمكن أن يحدث أي شيء في كرة القدم، وعلينا أن نستوعب ذلك... علينا احترام كوبنهاجن وطريقة لعبهم، دوري أبطال أوروبا صعب دائما وأفضل ثمانية فرق ستتأهل للدور القادم".

وأضاف "لدينا الفرصة أن نتواجد في دور الثمانية مجددا وهذا هو هدفنا ولسنا بعيدين عن ذلك".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن المدرب الإسباني قوله "دائما ما احترم الخصم، حيث عانينا الموسم الماضي ولم يستطع بايرن ميونخ الفوز في كوبنهاجن".

وأوضح "يلعب كوبنهاجن بطريقة جيدة ولديهم مهاجم قوي وتحركات رائعة."

وتابع "البطاقات الحمراء والقرارات السيئة تحدث في كرة القدم، إذا استقبلنا هدفا آخر كنا سنتواجد في المركز الثاني بمجموعتنا ونواجه ريال مدريد بدلا من كوبنهاجن، لذا التفاصيل تشكل فارق في كرة القدم ولابد أن نستعد جيدا ذهنيا ونرى ما يمكننا فعله".

وكشف غوارديولا أن جاك جريليش سيغيب عن مواجهة كوبنهاجن، حيث ما زال يعاني من إصابة عضلية، مضيفا: "‏جاك ليس مستعدا ولا أعلم متى سيكون متاحا‏".

وأكد "سنختار التشكيل بناء على من تعافى جيدا من ديربي مانشستر، سنحدد غدا من سيبدأ لأن من المهم أن نركز".

وواصل "تتحسن المنافسة وتصبح أصعب ولدي شعور دائما أن التأهل لدور الثمانية ليس سهلا... فالفرق تتطور والمدربون أيضا وأصبحت البطولة أصعب منذ أن كنت لاعبا، لا أنكر ما حققته مع برشلونة حيث كان ذلك رائعا لكن كانت كل مباراة صعبة".

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