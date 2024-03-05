أنشيلوتي: ريال مدريد ينبغي أن يتحلى بالصلابة والتركيز في مواجهة لايبزج القوي



أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني ضرورة أن يتحلى فريقه بالصلابة والتركيز خلال المواجهة أمام لايبزج الألماني غدا الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعد حسم النادي الملكي مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وقل أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "إنها فرصة مهمة للاستمرار في مسابقة خاصة جدا بالنسبة لنا، علينا أن نقدم أفضل نسخة من الفريق. المواجهة لم تحسم بعد، على الرغم من ان لدينا أفضلية بسيطة. يجب أن نلعب بأفضل مستوى لدينا منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة".

وأضاف "مباراة الذهاب ضد لايبزيج كانت صعبة، رغم حصولنا على العديد من الفرص. علينا ان نتحسن وأن نكون أكثر خطورة لأن مباراة الغد ستكون مختلفة. سوف يلعبون بقوة وسيتعين علينا الدفاع بقوة".

وأوضح "قمنا بتقييم مباراة الذهاب والأشياء الجيدة والأشياء التي يمكننا تحسينها. يمكننا أن نظهر التحسن. على المستوى الدفاعي نعاني وعلينا أن نتحسن. لايبزيج فريق خطير في التحولات. لديهم مهاجمون يتميزون بالسرعة. سيعود روديجر الذي سيساعدنا في هذا الصدد. علينا أن نلعب مباراة متكاملة لحسم التأهل للدور المقبل".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن المدرب الإيطالي قوله "لا يوجد راحة أبداً في مباراة تراهن فيها على الكثير هذا الموسم. علينا السعي للاستمرار في هذه المسابقة التي حققنا فيها العديد من النجاحات في الماضي. لا أفكر في الحكم قبل المباراة، ولا أود أن أفكر فيه بعد المباراة كذلك".



وعن القائمة التي سيخوض بها المباراة اوضح أنشيلوتي "لن أقول أي شيء، ولكن لديّ شكوك. قمت باستدعاء الثنائي تشواميني وروديجر لأن ناتشو لم يتدرب وكان يعاني من الألم. الآن ناتشو متاح ولديه فرصة اللعب أساسياً".



وعن واقعة طرد نجمه الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام ، قال "لم أتحدث إلى بيلينجهام بهذا الشأن. إنه لاعب يحاول تقديم كل شيء على أرضية الملعب ويقوم بعمل جيد للغاية. البطاقة الحمراء كانت خطأً. شعر بالإحباط ولكنه لم يوجه أي نوع من الإهانة".

وانتقل أنشيلوتي لتقييم أداء ريال مدريد على مدار الموسم وقال "للحديث اليوم عن الموسم الحالي أود أن أقول إننا قمنا بعمل جيد للغاية. نريد أن نستمر على هذا النحو. هناك شهرين أو ثلاثة أشهر متبقية للانتهاء. عندما ننتهي سنقوم بتقييمه. لكن فريقي قدم أداءً جيداً حتى الآن".

وتابع "المفتاح هو أن لدي لاعبين جيدين للغاية يتمتعون بجودة عالية. لدي أيضاً لاعبون يريدون التعلم والتحسين ليكونوا جزءاً من هذا النادي. هذا مهم. ما أطرحه على الطاولة، يقبله اللاعبون. إنهم يبذلون كل ما في وسعهم للقيام بعمل جيد ومساعدة الفريق".

وأشار "أحب عملي، خاصة في ريال مدريد لأنه أفضل مكان للعمل. بين المعاناة والسعادة، وعليك التعامل مع مواقف معينة تعاني فيها. كل هذا يؤثر على السعادة. حول كل واحد منا قد يكون هناك أشخاص غير سعداء، مثل اللاعب الذي لا يلعب. يمكنك تقاسم السعادة، ولكن المعاناة هي لك وحدك. لكنني سعيد لأنني في أفضل نادٍ في العالم للقيام بهذه المهمة، مع ذلك، فإن المعاناة أكبر من السعادة".

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