الجزيرة يستضيف الوصل في ذهاب نهائي دوري الطائرة



يلتقي الجزيرة وضيفه الوصل في السابعة من مساء اليوم، في مباراة الذهاب للدور النهائي لدورة «البلاي أوف»، على درع الدوري العام للكرة الطائرة رجال للموسم الجاري، بعدما صعد الفريقان إلى اللعب على درع الدوري، بفوزهما في المباراتين الفاصلتين للدور قبل النهائي، إذ تغلب الوصل على بني ياس 3 - 0، بعد تبادلهما الفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 3 - 2، وتغلب الجزيرة على شباب الأهلي 3 - 2، بعد خسارته ذهاباً 0 - 3، وفوزه إياباً 3 - 2.

ويتقابل في التوقيت نفسه، بني ياس وضيفه شباب الأهلي، في ذهاب دور تحديد المركزين الثالث والرابع، وعجمان وضيفه العين، في مباراة ذهاب دور تحديد المركزين الخامس والسادس، وحتا وضيفه النصر، في مباراة ذهاب دور تحديد المركزين السابع والثامن.

وتقام مباريات الإياب يوم السبت المقبل، على ملاعب صالات الوصل، شباب الأهلي، العين والنصر، وفي حالة تبادل طرفي أي دور الفوز في الذهاب والإياب، ستقام مباراة فاصلة يوم 16 مارس الجاري، لتحديد الترتيب النهائي لمسابقة الدوري، والذي يحدد أطراف مواجهات الدور التمهيدي لكأس السوبر يوم 6 أبريل المقبل.

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