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محمد الخلفاوي: النصر داعم كبير لمستقبل ألعاب القوى في الدولة

3/5/2024 3:00:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعرب محمد الخلفاوي المدير الفني لألعاب القوى بنادي النصر، عن سعادته بفوز «العميد» بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لألعاب القوى للناشئين والشباب، بعد تفوقه في المنافسات التي جرت على مدار 3 أيام في نادي الثقة بالشارقة.

وقال: «حققنا نتائج جيدة في المراحل السنية التي حرصنا على المشاركة فيها لدعم اللاعبين المواطنين، ونجحنا في التأكيد على أن النصر لديه قاعدة متميزة، وعلى مدى اهتمام ودعم إدارة النادي باللعبة، وحرصها الدائم على التطوير بما يخدم المنتخبات الوطنية مستقبلاً».

وأضاف: «تمكن أبناء النادي من تحقيق نتائج متميزة في مرحلتي الناشئين والشباب، وأبرزها تحقيق عبد اللطيف إسماعيل، رقم جديد للدولة في سباق 1000 متر جري، كما تم اختيار عدد من لاعبي النصر، لتمثيل منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، والمقررة في الإمارات خلال أبريل المقبل».

وتجدر الإشارة إلى أن الوصل توج بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لألعاب القوى لفئة الرجال، بينما حصدت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، 29 ميدالية حسمن بها فوزهن بكأس الاتحاد لألعاب القوى، والتي أقيمت في التوقيت نفسه.

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