شباب الأهلي يضع قدماً في مربع «سلة غرب آسيا»





وضع شباب الأهلي قدماً في نصف نهائي منطقة الخليج ضمن دوري غرب آسيا لكرة السلة «وصل» بعد فوز خارج الديار على المحرق البحريني في المباراة الأولى من السلسلة «المكونة من الأفضل في 3 مباريات» بنتيجة 97 -87.

ويحتاج شباب الأهلي للفوز على المحرق في المباراة الثانية لضمان التواجد في نصف النهائي، فيما سيحاول الفريق البحريني فرض مباراة فاصلة، وتألق قيس عمر الشبيبي من جانب شباب الأهلي بعد إحرازه 29 نقطة، وأضاف السنغالي أسان بوي الثنائية المزدوجة بواقع 25 نقطة و11 متابعة، والأمريكي تشيفون لويس 22 نقطة و6 متابعات و8 تمريرات حاسمة، فيما كان الأمريكي ريكي ليدو أفضل المسجلين في صفوف المحرق برصيد 22 نقطة، وحقق مواطنه تايلر ويلكرسون 19 نقطة و13 متابعة، وغلب الطابع الجماعي على أداء شباب الأهلي من خلال 27 حاسمة مقابل 18 للمحرق، كما سجل 21 نقطة من الهجمات المرتدة.

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