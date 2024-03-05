الإمارات تفوز بمقعد في أول مجلس قيادي إقليمي لأسر لاعبي الأولمبياد الخاص الدولي



فازت الإمارات متمثلة في سيف علي سالم علي بن سميدع بعضوية أول مجلس قيادي إقليمي للأولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامي 2024-2025

وعبر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سعادته البالغة بتشكيل أول مجلس قيادي إقليمي لأسر اللاعبين، لما تمثله الأسرة من دور شديد الأهمية في حياة لاعبي الأولمبياد الخاص، حيث تساهم وبشكل كبير في دعم اللاعب على مختلف الصعد، وأكد أن دورها مكمل لما يقوم به الأولمبياد الخاص مع اللاعب، مبيناً: ننتظر من هذا المجلس الكثير من الأفكار والرؤى التي سوف تساعدنا في وضع خطتنا الاستراتيجية.

وعقب عملية الانتخابات أعلنت نيبال فتوني مدير عام المبادرات ورغدة مصطفى مديرة المنح والاعتماد بالرئاسة الإقليمية عن تشكيل أول مجلس قيادي إقليمي للمنطقة بعد عملية فرز الأصوات، وأسفرت الانتخابات عن فوز نازك مرهون (البحرين) بمنصب الرئيس، وصديقة الأنصاري (الكويت) بمنصب نائب الرئيس، ويضم المجلس في عضويته إلى جانب عضو الإمارات رهف البشري (السعودية)، وعبير مصطفى البوغة ونورا أحمد (مصر)، مها المصاروة (الأردن)، لمياء زبيب (لبنان)، نعيمة حدادي (المغرب)، مريم كركار (الجزائر)، حليمة بنت محمد بن عبدالله البلوشية (عمان)، وسوف يبدأ المجلس من هذا التاريخ عمله والذي يستمر لمدة عامين. وكانت الجلسة الختامية قد شهدت محاضرتين لمؤسسة صافي إيجيبت عن الحماية الشخصية للاعب، والمحاضرة الثانية عن الوعي العاطفي.

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