تحدي زوارق الفئة الثالثة ينطلق في أبوظبي غداً

تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تستضيف أبوظبي منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق السريعة – الفئة الثالثة على كورنيش أبوظبي في انطلاقة قوية لمنافسات هذه البطولة الكلاسيكية القديمة على خارطة الرياضات البحرية في الإمارات ابتداءً من يوم غدٍ الخميس وتستمر حتى السبت المقبل.

وتنطلق البطولة على مدار ثلاثة أيام بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتحمل سباقات الفئة الثالثة ذكريات جميلة للرياضة البحرية خصوصاً وأنها ساهمت في تقديم وخروج أبطال إماراتيين وصلوا للعالمية وكانت بدايتهم مع هذه البطولة.

وتبدأ من الجولة الأولى للموسم رحلة حصد النقاط والمنافسة على لقب بطل الموسم في الفئة الثالثة واشتعال التحدي القوي على المراكز الأولى في جدول الترتيب العام.

ويشارك في الجولة أبطال بتاريخ قوي في المنافسات أبرزهم زورق فزاع، وزوارق فريق أبوظبي 4 و5 وأيضاً زورق رهيب الكويتي.

ووجه ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد الظاهري أن هذه البطولة تحمل ذكريات جميلة من تسعينات القرن الماضي للمتسابقين وللمشاركين، وهي من المنافسات العريقة التي يفخر النادي دوماً بتنظيمها.

وختم ناصر الظاهري: اكتملت كل الإعدادات والتجهيزات من الناحية اللوجستية بالإضافة إلى اختيار وتحديد مسار السباق، وتم التجهيز بشكل متكامل من أجل انطلاق الجولة.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز