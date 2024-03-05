ختام ناجح للنسخة السابعة من كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة



اختتمت بنجاح أول من أمس فعاليات النسخة السابعة من بطولة "كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، التي يُنظمها مجلس دبي الرياضي بالشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في لعبة كرة القدم.

شهدت البطولة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في مضمار جبل علي للرماية مشاركة أكثر من 500 لاعب من 24 فريقاً في مقدمتهم ريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونخ، وإي سي ميلان وسيلتا فيجو وتشيلسي، إلى جانب 10 أندية إماراتية هي النصر، الوصل، شباب الأهلي، وحتا، والوحدة، والإمارات والجزيرة وفريقان لفرسان هيسبانيا.

حضر اليوم الختامي للبطولة خلفان جمعة بلهول عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والنجم الهولندي إدجار ديفيدز، وميشيل سلجادو، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، حيث قاموا بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.

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