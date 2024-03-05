سحب قرعة النسخة الثالثة لرمضانية القابضة «ADQ»



سُحبت أمس في العاصمة أبوظبي قرعة النسخة الثالثة لبطولة القابضة «ADQ» الرمضانية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 30 مارس الجاري، بمشاركة 660 لاعباً يُشكلون 33 فريقاً من «القابضة» «ADQ» وشركات محفظتها، وتُقام منافساتها تحت إشراف اتحاد الإمارات لكرة القدم.

ووزعت القرعة الفرق المشاركة على 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل المجموعات من رقم 1 إلى 7، بينما ضمت المجموعة الثامنة 5 فرق، وحسب نظام البطولة، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور 16.

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