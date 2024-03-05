بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون الجمعة



تستعد أبوظبي لاستضافة منافسات بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2024 (الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولات العالم للترايثلون) يومي الجمعة والسبت المقبلين في حلبة مرسى ياس، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضة الترايثلون الذين يتطلعون إلى حصد نقاط تدعم تأهلهم لدورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس.

ويشارك في بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون هذا العام، والتي تُقام بدعم من شركة «طاقة»، تشكيلة مميزة من أبرز الرياضيين العالميين في سباقات فئة النخبة للرجال، والتي تضم 55 رياضياً محترفاً من 22 دولة، من بينهم الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في فئة الرجال، النرويجي كريستيان بلومنفلت، والبريطاني أليكس يي، والنيوزيلندي هايدن وايلد. فيما تحتدم المنافسة أكثر بمشاركة أبطال العالم للعامين 2022 و2023، الفرنسيان ليو بيرغير ودوريان كونينكس، اللذان يستعدان للمنافسة على المراكز الأولى في نسخة هذا العام.

أمّا تشكلية المحترفات الرياضيات في فئة النخبة للسيدات فستكون بالقدر ذاته من القوة والمنافسة، حيث تشهد البطولة مشاركة 55 رياضية من 25 دولة من حول العالم، ومن بينهن البريطانية بيث بوتر، بطلة العالم والمدافعة عن لقب بطولة أبوظبي، والنجمة الأولمبية غوين يورجنسن من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعود للمنافسة لأول مرة بعد فوزها بأولمبياد عام 2016، بالإضافة إلى البريطانية جورجيا تايلور براون، حاملة الميدالية الفضية لعام 2020، والأمريكية تايلور كنيب، حاملة لقب بطولة Ironman 70.3 العالمية.

حدث بارز

وفي سباق التتابع المختلط، الذي يعتبر واحداً من أبرز فعاليات الحدث، فمن المتوقع أن يشهد الجمهور منافسات قوية بين الفرق المشاركة المُؤَلّفة من 3 رياضيين والمُمَثّلة لـ15 دولة عالمياً، ومن بينها الفريق البريطاني الحائز على اللقب الأولمبي والذي يسعى لتقديم انطلاقة قوية لموسم عام 2024، إلى جانب كل من فريقي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، الحاملين للميدالية الفضية والبرونزية على الترتيب.

أما فيما يخص السباقات البارالمبية، فستشهد البطولة المرتقبة إقامة أول كأس عالم بارالمبي للموسم الحالي يوم الجمعة، حيث يمكن للجماهير الحاضرة متابعة أبرز الرياضيين المرشحين للفوز بميداليات في دورة الألعاب البارالمبية التي ستُقام في باريس في وقت لاحق من هذا العام. ومن بين المشاركين في سباقات الكأس كل من النمساوي فلوريان برونغرابر (فئة PTWC) الذي يسعى للفوز مرة ثانية بالبطولة بعد فوزه العام الفائت وتحقيق أكبر عدد من النقاط قبيل دورة الألعاب البارالمبية في سبتمبر، والإسبانية إيفا ماريا مورال بيدريرو (فئة PTWC)، التي تستعد للدفاع عن ميداليتها الذهبية التي حققتها خلال كأس العالم البارالمبي أبوظبي 2023.

وقال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «نرحب بنخبة الرياضيين القادمين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في البطولة المرتقبة في أبوظبي، حيث تعكس مشاركة هذه النخبة من الأبطال المستوى الرفيع للبطولة ومكانة أبوظبي المرموقة كوجهة عالمية لأرقى الفعاليات الرياضية».

وأضاف الهاشمي: «لا شك أن مشاركة نجوم الترايثلون العالميين في البطولة تجسّد فرصة فريدة للرياضيين المحليين للتواصل مع هؤلاء النجوم والتعرّف بشكل أقرب على قدراتهم، خاصة في الوقت الذي يتنافس فيه المحترفون على النقاط التي تدعم تأهلهم لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية. متحمسون للغاية لمتابعة نجوم العالم وقدراتهم العالية التي يتمتعون بها وأتطلع لمشاهدة المشجعين في مدرجات حلبة مرسى ياس».

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