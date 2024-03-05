5 ميداليات حصاد «أبوظبي لرفع الأثقال» في كأس الإمارات

حصد نادي أبوظبي لرفع الأثقال 5 ميداليات «3 فضيات وبرونزيتين» أول من أمس، في اليوم الأول من بطولة كأس الإمارات الثانية المفتوحة لأندية دول مجلس التعاون الخليجي، التي ينظمها اتحاد اللعبة على صالة أكاديمية شرطة دبي بأم سقيم، وتستمر فعالياتها حتى السبت المقبل.

وحصلت زهرة الهاشمي رباعة النادي على فضية وزن 49 كجم، التي نالت ذهبيتها نيرودا لوريدانا من سيدات شرطة دبي، وفي وزن 59 كجم حصل نادي أبوظبي على الميداليتين الفضية والبرونزية عن طريق ناشيبا ناكاييزا «الفضية»، ومريم البلوشي «البرونزية»، وذهبت «الذهبية» إلى شهد الجسمي من شرطة دبي. وتكرر السيناريو في وزن 71 كجم، حيث حصلت رباعتا نادي أبوظبي جوليا كاتو على «الفضية»، وباولا جارسيا على «البرونزية»، وتوجت دانا أحمد من شرطة دبي بـ«الذهبية».

وتتواصل المنافسات غدا الأربعاء، حيث يدفع النادي بـ4 رباعات هن انجيلا هيل ومونيك ستشميدت في وزن 81، وهدى شكري ومونسيرات فيلاسكيز في وزن فوق 81.

شهد افتتاح البطولة حمد العجمي، وعبد الله الشعالي وشيخة الكعبي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد خميس النقبي الأمين العام للاتحاد، وخليفة راشد الزعابي عضو الخدمات المساندة بنادي أبوظبي لرفع الأثقال وطلال الجسار رئيس الاتحادي الكويتي وعدد من محبي اللعبة.

من جهته، قال أفيناش باندو المدير الفني لنادي أبوظبي: نتائج اليوم الأول جاءت مرضية، وتمكن خلالها فريق السيدات من الارتقاء بعدد من الأرقام الشخصية، وهو أمر جيد، يعكس التطور الملحوظ الذي يحققه النادي من بطولة إلى أخرى، وتحسن الأداء العام لفريقي السيدات والرجال، نأمل أن يكون الحصاد ملوناً بالذهب في بقية أيام البطولة التي تمثل مناسبة جيدة للاعبين لخوض منافسة رسمية هي الثانية على مستوى النادي، بعد المشاركة في النسخة الأولى من البطولة نفسها التي حصلنا على وصافتها.

وأضاف: حجم المشاركة جيد من حيث الكم ونوعية الرباعين، وكأس الإمارات الخليجية للسيدات، تضم نخبة من رباعات المنطقة، وأعتقد أن اليوم الأول جيد فنياً في الأوازن الخفيفة، ونتطلع لأن يكون النادي في المقدمة في الأوزان الثقيلة للسيدات أو الرجال، خاصة أن الإعداد كان جيداً لهذا الاستحقاق والذي بدوره يمثل إعداداً جيداً لعناصر المنتخب قبيل التوجه إلى بطولة العالم في تايلاند نهاية مارس الحالي.





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