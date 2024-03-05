ماجد بن سلطان القاسمي يُتوج الشارقة بطلاً لدولية السلة الرابعة

تُوج الشارقة بكأس البطولة الدولية التي ينظمها النادي للمرة الرابعة لكرة السلة للرجال 2024 بعد فوزه على الأنطوني اللبناني بنتيجة (81-74)، في المباراة النهائية للبطولة، مساء الثلاثاء، في صالة نادي الشارقة الرياضي، وسط حضور رسمي وجماهيري كبير، وحل الأنطوني اللبناني وصيفاً، فيما كان المركز الثالث من نصيب فريق الوحدة السوري، وجاء هوبس اللبناني في المركز الرابع، فيما اكتفى كل من البطائح الإماراتي، واتحاد أهلي حلب بالمشاركة في دور المجموعات وربع نهائي البطولة.

وقام الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، بتتويج الأبطال بحضور اللواء "م" إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

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