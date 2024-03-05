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عطل مفاجئ في تطبيقي إنستغرام وفيسبوك

3/5/2024 3:00:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعطلت خدمات موقعي فيسبوك وإنستجرام التابعين لشركة ميتا عند مئات الآلاف من المستخدمين في جميع أنحاء العالم اليوم الثلاثاء وفقا لموقع داون ديتيكتور الذي يتتبع الأعطال على الويب.

وبدأت الاضطرابات في نحو الساعة ‭‭0300‬‬ بتوقيت جرينتش، وأبلغ أكثر من 300 ألف مستخدم عن انقطاع خدمات فيسبوك، إضافة إلى نحو 40 ألف بلاغ بشأن إنستجرام، وفقا للموقع.

وقال آندي ستون المتحدث باسم ميتا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "ندرك أن المستخدمين يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا. ونعمل على هذا الأمر حاليا".

وأظهرت لوحة معلومات ميتا أن واجهة برمجة التطبيق في واتساب بيزنس تواجه مشكلات أيضا. ورصد داون ديتيكتور نحو 200 تقرير عن انقطاع خدمة واتساب. ويتتبع الموقع الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمين.

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