روسيا تقول إنها تعزز قواتها العسكرية في أوروبا للتصدي لحلف شمال الأطلسي

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعزز قواتها العسكرية في شمال وغرب البلاد للتصدي لما تعتبره حشداً لقوات حلف شمال الأطلسي بالقرب من روسيا.

ورداً على الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، انضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي وأوشكت السويد على الانضمام أيضاً. ومن المقرر أن يجري الحلف هذا الأسبوع مناورة عسكرية يقول إنه سيشارك فيها أكثر من 20 ألف جندي من النرويج وفنلندا والسويد وستركز على الدفاع المشترك.

وقال شويجو في كلمة أمام كبار القادة العسكريين، دون الخوض في تفاصيل: "في ظل تعزيز القدرات العسكرية لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية وتوسيع الحلف من خلال انضمام فنلندا وفي المستقبل القريب السويد، اتخذنا إجراءات لتعزيز القوات في الاتجاهين الاستراتيجيين الشمالي الغربي والغربي".

وأثارت الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا أسوأ أزمة في علاقاتها مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في 1962. وحذر الرئيس فلاديمير بوتين الغرب من أنه يخاطر بإشعال حرب نووية إذا أرسل قوات للقتال في أوكرانيا.

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