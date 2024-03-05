بوتين: روسيا رابع أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم بعائدات بأكثر من 43 مليار دولار

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده أصبحت رابع دولة في العالم في تصدير المنتجات الزراعية، وفي مقدمتها القمح، بعائدات تصل إلى 43.5 مليار دولار .

وقال بوتين خلال حديثه مع عمال المجمع الصناعي الزراعي: "أصبحنا رابع دولة في العالم في تصدير المنتجات الزراعية، وفي القمح الدولة الأولى في العالم"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابع بوتين: "بلغت الإيرادات 43.5 مليار دولار عند بيع المنتجات في السوق الخارجية، ونحن من أوائل الدول في إنتاج اللحوم".

وأضاف بوتين: "لم تكن هناك مثل هذه النتائج من قبل في المجمع الصناعي الزراعي في البلاد".

وفي وقت سابق، أعلن بوتين، خلال اجتماع مع رجال أعمال من الشرق الأقصى، أن نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023، قد يكون أعلى من النسبة المتوقعة البالغة 3.5%.

وقال بوتين: "أكثر من أربعة في المئة؟ حسنًا، ربما، نعم. نحن نشهد انخفاضًا، كما أخبرني رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، حيث احتسبنا الانخفاض في عام 2022 بنسبة 2.1% وفي الواقع اتضح الأمر أنه 1.2% لذلك ربما يكون هناك المزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار بوتين إلى أن "هذه نتيجة مذهلة" في ظل ظروف الضغوط الخارجية، مذكرًا بأن روسيا تفوقت على ألمانيا من حيث حجم الاقتصاد وأصبحت الأولى في أوروبا والخامسة على مستوى العالم.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الجمعة الماضي ،نمو نشاط التصنيع الروسي بأسرع وتيرة له خلال أكثر من سبع سنوات، في فبراير، وسط زيادة حادة في الطلبيات الجديدة والإنتاج.

وقالت مؤسسة "إس أند بي جلوبال" للاستشارات الاقتصادية إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع بواقع 54.7 نقطة في فبراير من 52.4 نقطة في يناير.

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