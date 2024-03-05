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أحمد بن محمد: شرطة دبي ترسم مستقبل الخدمات الشرطية عالمياً

3/5/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد
سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،
اليوم، افتتاح أعمال القمة الشرطية العالمية 2024 والمعرض المصاحب، بمشاركة 65 دولة وحضور أكثر من 70 قائداً أمنياً و130 شركة عارضة.

وأكد سموه أن
شرطة دبي ترسم مستقبل الخدمات الشرطية عالمياً وفخور بشراكاتنا الواسعة بما يخدم المنظومة الأمنية عالمياً ويساهم في أمن المجتمعات.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "بمشاركة 65 دولة وحضور أكثر من 70 قائداً أمنياً و130 شركة عارضة، شهدت اليوم افتتاح أعمال القمة الشرطية العالمية 2024 والمعرض المصاحب".

وأضاف سموه: "شرطة دبي ترسم مستقبل الخدمات الشرطية عالمياً وفخور بشراكاتنا الواسعة بما يخدم المنظومة الأمنية عالمياً ويساهم في أمن المجتمعات".

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