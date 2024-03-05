منى المري: بتوجيهات منال بنت محمد تنظيم دورة استثنائية لمنتدى المرأة العالمي نوفمبر المقبل

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الأول لعام 2024 برئاسة سعادة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تم خلاله استعراض أبرز مشاريع وإنجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية، وأهم المبادرات التي تعتزم تنفيذها خلال العام الحالي، وفي مقدمتها منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، المقرر إقامته في شهر نوفمبر القادم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

عُقد الاجتماع بحضور كل من: هالة بدري نائبة رئيسة مجلس الإدارة، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأعضاء مجلس الإدارة، هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وخولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، وفهيمة عبد الرزاق البستكي الرئيس التنفيذي السابق لتطوير الأعمال والمنتجات بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وموزة سعيد المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى نعيمة أهلي المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة وسلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة.

دورة استثنائية

وقالت منى المري إن المؤسسة بدأت التحضيرات اللازمة لتنظيم منتدى المرأة العالمي – دبي 2024 للمرة الثالثة في تاريخ هذا الحدث العالمي بعد النجاح اللافت للمنتدى في دورتي 2016 و2020، بمشاركة أكثر من 3000 شخصية من المسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات والخبراء والأكاديميين والمفكرين.

وأضافت أنه في ضوء رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتكثيف الجهود لتنظيم دورة استثنائية للمنتدى هذا العام انطلاقاً من أهميته كمحفل عالمي مؤثر لمناقشة دور وإسهامات المرأة في مسارات التنمية المختلفة، فقد تم دراسة أهم المحاور والقضايا التي سيركز عليها وأبرز المتحدثين فيها ليكون له المردود الإيجابي المتوقع.

وأثنى مجلس الإدارة على فكرة فريق العمل بتنظيم "حوارات دبي للمرأة" التي عقدت أولى جلساتها الأسبوع الماضي ضمن فعاليات الدورة 12 لـ "مهرجان سكة للفنون والتصميم 2024"، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، تأكيداً على حرص المؤسسة على إبراز إبداعات المرأة الإماراتية وإنجازاتها في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الثقافة والفنون الذي يعد واحداً من المقومات الرئيسية في تشكيل النسيج الحضاري لإمارة دبي.

كما اطلع المجلس على مستجدات مشروع "دبي مدينة صديقة للمرأة"، حيث تم إجراء استبيان على عينة كبيرة من الشخصيات النسائية من مختلف الفئات للتعرف على رأيهن في المقومات المتوفرة بدبي والأمور التي يمكن تعزيزها بها لتحقيق رؤية مؤسسة دبي للمرأة بترسيخ مكانة الإمارة بين المدن الرائدة عالمياً في هذا المجال، خاصةً مع توفر البنى التحتية والخدمات والتشريعات والسياسات الداعمة.

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أحدث مبادرات المؤسسة تزامناً مع يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام وأهمها توقيع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي بشأن تنفيذ برامج مختلفة تعزز دور المرأة وتبرز جهودها في بناء مجتمع آمن ومستقر، وتنظيم برنامج الصحة النفسية لموظفات مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات على مدى يومين في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة تجاه الموظفات وتعزيز بيئة العمل الداعمة.



نادي دبي للسيدات

كما اطلع مجلس الإدارة على مستجدات العمل في نادي دبي للسيدات، من خلال العرض الذي قدمته نعيمة أهلي المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة، حيث تم تنفيذ عدة مشروعات ومبادرات من شأنها تعزيز مكانة النادي كوجهة للمرأة الصحية والسعيدة، وفي إطار حرصه على دعم المرأة اجتماعياً ورياضياً واقتصادياً وثقافياً، وعبر مجلس الإدارة عن ارتياحه لمستوى التنظيم المتقدم للاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس النادي في بداية شهر فبراير الماضي.

وشملت مبادرات الفترة الماضية، تنظيم عدة نسخ من سوق المزارعين كنافذة مهمة لدعم أصحاب المشاريع الإماراتية في مجال المنتجات الغذائية الصحية والعضوية وفتح آفاق تسويقية لها، بالإضافة لزيادة الإقبال

الخارجي على تنظيم حفلات أعراس بالنادي والعديد من الفعاليات الأخرى التي استهدفت إسعاد العضوات والزائرات.

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