منى المري: بتوجيهات منال بنت محمد تنظيم دورة استثنائية لمنتدى المرأة العالمي نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الأول لعام 2024 برئاسة سعادة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تم خلاله استعراض أبرز مشاريع وإنجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية، وأهم المبادرات التي تعتزم تنفيذها خلال العام الحالي، وفي مقدمتها منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، المقرر إقامته في شهر نوفمبر القادم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
عُقد الاجتماع بحضور كل من: هالة بدري نائبة رئيسة مجلس الإدارة، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأعضاء مجلس الإدارة، هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وخولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، وفهيمة عبد الرزاق البستكي الرئيس التنفيذي السابق لتطوير الأعمال والمنتجات بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وموزة سعيد المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى نعيمة أهلي المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة وسلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة.
دورة استثنائية
وقالت منى المري إن المؤسسة بدأت التحضيرات اللازمة لتنظيم منتدى المرأة العالمي – دبي 2024 للمرة الثالثة في تاريخ هذا الحدث العالمي بعد النجاح اللافت للمنتدى في دورتي 2016 و2020، بمشاركة أكثر من 3000 شخصية من المسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات والخبراء والأكاديميين والمفكرين.
وأضافت أنه في ضوء رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتكثيف الجهود لتنظيم دورة استثنائية للمنتدى هذا العام انطلاقاً من أهميته كمحفل عالمي مؤثر لمناقشة دور وإسهامات المرأة في مسارات التنمية المختلفة، فقد تم دراسة أهم المحاور والقضايا التي سيركز عليها وأبرز المتحدثين فيها ليكون له المردود الإيجابي المتوقع.
وأثنى مجلس الإدارة على فكرة فريق العمل بتنظيم "حوارات دبي للمرأة" التي عقدت أولى جلساتها الأسبوع الماضي ضمن فعاليات الدورة 12 لـ "مهرجان سكة للفنون والتصميم 2024"، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، تأكيداً على حرص المؤسسة على إبراز إبداعات المرأة الإماراتية وإنجازاتها في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الثقافة والفنون الذي يعد واحداً من المقومات الرئيسية في تشكيل النسيج الحضاري لإمارة دبي.
كما اطلع المجلس على مستجدات مشروع "دبي مدينة صديقة للمرأة"، حيث تم إجراء استبيان على عينة كبيرة من الشخصيات النسائية من مختلف الفئات للتعرف على رأيهن في المقومات المتوفرة بدبي والأمور التي يمكن تعزيزها بها لتحقيق رؤية مؤسسة دبي للمرأة بترسيخ مكانة الإمارة بين المدن الرائدة عالمياً في هذا المجال، خاصةً مع توفر البنى التحتية والخدمات والتشريعات والسياسات الداعمة.
وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أحدث مبادرات المؤسسة تزامناً مع يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام وأهمها توقيع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي بشأن تنفيذ برامج مختلفة تعزز دور المرأة وتبرز جهودها في بناء مجتمع آمن ومستقر، وتنظيم برنامج الصحة النفسية لموظفات مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات على مدى يومين في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة تجاه الموظفات وتعزيز بيئة العمل الداعمة.
نادي دبي للسيدات
كما اطلع مجلس الإدارة على مستجدات العمل في نادي دبي للسيدات، من خلال العرض الذي قدمته نعيمة أهلي المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة، حيث تم تنفيذ عدة مشروعات ومبادرات من شأنها تعزيز مكانة النادي كوجهة للمرأة الصحية والسعيدة، وفي إطار حرصه على دعم المرأة اجتماعياً ورياضياً واقتصادياً وثقافياً، وعبر مجلس الإدارة عن ارتياحه لمستوى التنظيم المتقدم للاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس النادي في بداية شهر فبراير الماضي.
وشملت مبادرات الفترة الماضية، تنظيم عدة نسخ من سوق المزارعين كنافذة مهمة لدعم أصحاب المشاريع الإماراتية في مجال المنتجات الغذائية الصحية والعضوية وفتح آفاق تسويقية لها، بالإضافة لزيادة الإقبال
الخارجي على تنظيم حفلات أعراس بالنادي والعديد من الفعاليات الأخرى التي استهدفت إسعاد العضوات والزائرات.
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