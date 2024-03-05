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اسرائيل: سنسمح بدخول المصلين المسجد الأقصى بأعداد مماثلة للسنوات السابقة خلال رمضان

3/5/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الثلاثاء بأن إسرائيل ستسمح بوصول العدد نفسه من المصلين إلى المسجد الأقصى خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان "كما في السنوات السابقة".


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