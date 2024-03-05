اسرائيل: سنسمح بدخول المصلين المسجد الأقصى بأعداد مماثلة للسنوات السابقة خلال رمضان

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الثلاثاء بأن إسرائيل ستسمح بوصول العدد نفسه من المصلين إلى المسجد الأقصى خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان "كما في السنوات السابقة".





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