عودة خدمات فيسبوك وإنستغرام بعد انقطاعها حول العالم

عادت خدمات موقعي فيسبوك وإنستغرام التابعين لشركة ميتا إلى العمل مجددا بعد انقطاع دام أكثر من ساعتين عند مئات الآلاف من المستخدمين في جميع أنحاء العالم اليوم الثلاثاء بسبب مشكلة فنية.

وبدأت الاضطرابات في نحو الساعة ‭‭‭‭‭0300‬‬‬‬‬ بتوقيت جرينتش، ورصد موقع داون ديتيكتور الذي يتتبع الأعطال على الإنترنت أكثر من 550 ألف بلاغ عن انقطاع خدمات فيسبوك، إضافة إلى نحو 92 ألف بلاغ بشأن إنستجرام.

وقال آندي ستون المتحدث باسم ميتا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة فنية في صعوبة الوصول إلى بعض خدماتنا. قمنا بحل المشكلة...".

وأظهرت لوحة معلومات ميتا في وقت سابق من اليوم أن واجهة برمجة التطبيق في واتساب بيزنس واجهت مشكلات أيضا، وإن كانت على نطاق أصغر من فيسبوك وإنستغرام.

ويتتبع موقع داون ديتيكتور الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمون.

