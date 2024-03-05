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المصري يحقق فوزاً بنكهة تونسية ويتقاسم مع إنبي صدارة الدوري الممتاز

3/5/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


اقتسم المصري البورسعيدي صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مع إنبي بفضل فوزه على ضيفه سموحة 2 /صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة عشرة.

وتقدم التونسي فخر الدين بن يوسف بهدف للمصري في الدقيقة التاسعة ثم أضاف مواطنه معتز الزدام الهدف الثاني في الدقيقة 76.

ورفع المصري رصيده إلى 26 نقطة بالتساوي مع إنبي المتصدر، لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف، وتوقف رصيد سموحة عند 19 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، تعادل طلائع الجيش سلبيا مع ضيفه الداخلية.

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