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البيت الأبيض: ندرس الخيارين العسكري والتجاري لإدخال المساعدات إلى غزة بحرا

3/5/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال البيت الأبيض الثلاثاء إن الولايات المتحدة تدرس استخدام الخيارين العسكري والتجاري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بحرا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين إن الطريق البحري يمكن أن ينقل حجما أكبر من المساعدات لكن الشاحنات هي أفضل وسيلة.

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