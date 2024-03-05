البيت الأبيض: ندرس الخيارين العسكري والتجاري لإدخال المساعدات إلى غزة بحرا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال البيت الأبيض الثلاثاء إن الولايات المتحدة تدرس استخدام الخيارين العسكري والتجاري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بحرا.
وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين إن الطريق البحري يمكن أن ينقل حجما أكبر من المساعدات لكن الشاحنات هي أفضل وسيلة.
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