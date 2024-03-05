الاتحاد البرلمانى الدولي ..الإمارات بين الأعلى في تحقيق التكافؤ بين الجنسين



أكد الاتحاد البرلماني الدولي في تقرير أصدره اليوم في جنيف أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت بين الأعلى في التكافؤ بين الجنسين في القائمة التي تضم أيضا المكسيك وأندورا.

وقال التقرير بعنوان“المرأة في البرلمان” أن النسبة العالمية للنائبات ارتفعت إلى 26.9% بناء على أرقام الانتخابات والتعيينات التي جرت العام الماضي 2023 .

وأضاف أن هذه النسبة تساوي زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالسنة السابقة وهي مماثلة للزيادة في عام 2022 ومع ذلك فإن النسبة أقل من السنوات السابقة إذ بلغت الزيادة في نسبة النائبات 0.6 نقطة مئوية عقب الانتخابات عامي 2021 و 2020.

وأوضح التقرير أنه استنادا إلى عمليات التجديد البرلماني التي شهدها 66 مجلسا في 52 دولة عام 2023 فإن النساء شكلن 27.6% من النواب في المجالس المنتخبة أو المعينة حديثا وأن هذه النسبة تعادل زيادة قدرها 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالاستقصاءات السابقة للوضع فى البلدان نفسها.

وقال التقرير إن رواندا لاتزال تتصدر الترتيب العالمي للاتحاد البرلماني الدولي حيث تشغل النساء 61.3 % من المقاعد فى مجلس النواب وتليها كوبا ونيكاراغوا بنسبة 55.7 % و 53.9 % على التوالي.

وذكر التقرير أن النساء شكلن 42.5 % من اجمالي عدد النواب المنتخبين أو المعينين في المجالس التي جددت عضويتها فى منطقة الأمريكتين عام 2023 وهي أعلى نسبة إقليمية مشيرا إلى أن المنطقة حافظت على مكانتها بوصفها المنطقة الأعلى نسبة لتمثيل للمرأة في العالم حيث بلغت 35.1%.

وقال التقرير إن نسبة رئيسات البرلمانات ارتفعت على الصعيد العالمي إلى 23.8 % وأن كمبوديا وكوت ديفوار انتخبتا لأول مرة في تاريخهما رئيسة للبرلمان وقال إن جنوب أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سجلت أعلى تحسن بين المناطق بزيادة قدرها 3.9 نقطة مئوية في انتخابات عام 2023 وذلك مقارنة بالاقتراع السابق.

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