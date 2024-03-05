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كيف سخر إيلون ماسك من ميتا بسبب انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام حول العالم؟

3/5/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سخر قطب التكنولوجيا إيلون ماسك من شركة "ميتا" بسبب انقطاع خدمات
فيسبوك وإنستغرام
حول العالم الثلاثاء.

وقام ماسك بتضمين منشور لرئيس الاتصالات في شركة Meta، آندي ستون، على رسم توضيحي يظهر ثلاثة طيور من البطريق مع شعارات فسيبوك وانستغرام وثريدز، تحيي بطريقاً آخر يرتدي نظارة شمسية وزي قائد الجيش مع شعار " إكس" .


وكتب ماسك
عبر حسابه على منصة "إكس"
بسخرية "إذا كنت تقرأ هذا المنشور فذلك دليل أن خوادمنا تعمل".


ورصد موقع داون ديتيكتور الذي يتتبع الأعطال على الإنترنت أكثر من 550 ألف بلاغ عن انقطاع خدمات فيسبوك، إضافة إلى نحو 92 ألف بلاغ بشأن إنستجرام.

وعادت خدمات موقعي فيسبوك وإنستغرام إلى العمل مجددا بعد انقطاع دام أكثر من ساعتين عند مئات الآلاف من المستخدمين في جميع أنحاء العالم الثلاثاء بسبب مشكلة فنية.

وقال آندي ستون المتحدث باسم ميتا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة فنية في صعوبة الوصول إلى بعض خدماتنا. قمنا بحل المشكلة...".


وأظهرت لوحة معلومات ميتا في وقت سابق من اليوم أن واجهة برمجة التطبيق في واتساب بيزنس واجهت مشكلات أيضا، وإن كانت على نطاق أصغر من فيسبوك وإنستغرام.

ويتتبع موقع داون ديتيكتور الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمون.

وفي وقت لاحق، أبلغ موقع
يوتيوب أيضًا عن مشكلات مماثلة.

واشتكى العديد من المستخدمين من تسجيل خروجهم من منصات التواصل الاجتماعي. وطُلب من البعض تغيير كلمات المرور، بينما لم يتمكن البعض الآخر من تحديث صفحات انستغرام.

كما ادعى العديد من المستخدمين أنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى سماعات الرأس Meta الخاصة بهم أيضًا.

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