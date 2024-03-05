جمعية الإمارات لرائدات الأعمال تنظم المؤتمر الدولي الرؤية الملكية للمرأة الرقمية

اختتمت مؤخراً فعاليات المؤتمر الدولي-الرؤية الملكية للمرأة الرقمية الذي نظمته جمعية الإمارات لرائدات الأعمال بالتعاون مع مؤسسة فرسان السلام في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة وكبيرة من قبل أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة راعي المؤتمر، وسمو الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، والشيخ قاسم بدر رئيس مجلس السلام العالمي، وعدد واسع من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام.

وقالت الدكتورة شفيقة العامري رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال في كلمتها خلال المؤتمر:» تساهم جمعية الإمارات لرائدات الأعمال إلى جانب فرسان السلام في تنظيم هذا المؤتمر الهام، واستقطاب أكبر عدد من رائدات وسيدات الأعمال من دول الخليج العربي ومصر وغيرها من الدول للمشاركة، وذلك لمناقشة جملة من المحاور حول المرأة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والتكنولوجي بما يمكننا من تحقيق أهدافنا لبلوغ التنمية المستدامة «.

وأضافت د. العامري: لقد حرصنا في جمعية الإمارات لرائدات الأعمال على المشاركة مع ما يقارب من 35 سيدة ورائدة أعمال إماراتية لاستعراض تجربتنا في مجال ريادة الأعمال والمشاريع، والجهود التي بذلتها الجمعية لتدريب وتأهيل الرائدات والسيدات في المجال الرقمي والتكنولوجي والتوجه للتسويق الرقمي بما يحقق أعلى فائدة لأعمالهن، ويدفعهن لتنويع مشاريعهن ونموها وتوسعها.

وأكدت د. العامري أن الاستثمار في التقنيات الرقمية يأتي في سياق الجهود لتحسين آليات العمل، مما يتطلب منا وضع معايير واضحة وفهم للتحديات القائمة لضمان تنفيذ عملية تحول رقمي ناجحة.

وقال د. العامري: يسهم إشراك الموظفين والعاملين في شركات ومؤسسات رواد الأعمال في عملية التحول الرقمي وتقبلهم للنظام الجديد في الأعمال، ويحفزهم على القيام بأدوارهم كشركاء في عملية التحول الرقمي، والمسؤولية عن تحقيق النجاح بما يضمن تعزيز عوائد استثمار الشركات.

وأكدت د. العامري أن التحول الرقمي أصبح أكبر من مجرد عملية تبني البرمجيات والأنظمة، حيث يتطلب أن ندرك إمكانيات الأدوات الرقمية وتوظيفها لتغيير أسلوب حياتنا خاصة على الصعيد المهني الذي يركز عليه المؤتمر.

وأعرب د. العامري عن أملها أن يحقق المؤتمر الاستفادة وتبادل الخبرات وأعلى فائدة للمشاركين والمشاركات، مشددة على أهمية تنظيم المزيد من هذه المؤتمرات والملتقيات التي تعود بالنفع على رائدات الأعمال وتحفزهن على العمل والإبداع والابتكار.