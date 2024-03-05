قطاع بيوت العطلات في دبي: فرصة استثمارية واعدة

يشهد قطاع بيوت العطلات في دبي نمواً هائلاً بوتيرة غير مسبوقة، مما يوفر العديد من الفرص المربحة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. يجلب قطاع السياحة المتنامي في دبي ملايين السياح سنوياً، لذلك فإن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لوجود جودة عالية من العقارات المستخدمة كبيوت للعطلات.

تعكس الأسعار التنافسية لتكاليف استئجار العقارات هذا المناخ الديناميكي للسوق، والتي تتراوح بين 250 درهم إماراتي لليلة الواحدة و30 ألف درهم إماراتي لليلة الواحدة للإقامات الممتازة، حيث يضمن ذلك تلبية مجموعة واسعة من متطلبات السوق كما يضمن أن تكون دبي الخيار الأول للعديد من الوجهات السياحية.



منذ انطلاقه في عام 2018، يلعب مجال إدارة العقارات -الممثل في العديد من الشركات الكبرى مثل شركة "لايك هوم" لبيوت العطلات التي تدير أكثر من 1200 شقة- دوراً محورياً في قيادة هذا النمو. تعتمد هذه الشركات على فهمها الدقيق لمتطلبات السوق، وعلى خبراتها التشغيلية في تحسين معدلات الإشغال لديها، وتعديل أسعار الإيجار بشكل ديناميكي، وإدارة التقلبات الموسمية التي يتصف بها سوق العقارات بطريقة فعالة ومجدية. وقد كان لهذا النهج السباق في إدارة العقارات دور فعال في تأمين عائد استثماري مرتفع لمالكي هذه العقارات، مما يجعل استثمار العقارات ضمن مجال بيوت العطلات بديلاً مقنعاً للاستثمارات العقارية التقليدية.

تتنوع الخدمات الاحترافية في مجال إدارة العقارات وتمتد إلى ما هو أبعد من المكاسب المالية، حيث تشمل هذه الخدمات الصيانة الشاملة، والتسويق الموجه، وضمان قانونية الاستثمار، والتي تسهم جميعها في توفير تجربة استثمارية سلسة لمالكي العقارات.



بالإضافة إلى ذلك، تُعد شركة لايك هوم واحدة من أفضل الشركات الرائدة في مجال بيوت العطلات في الإمارات العربية المتحدة.



مع ازدياد بروز دبي كوجهة رائدة يقصدها المسافرون من مختلف الأرجاء، فإن سوق بيوت العطلات - الذي تدعمه تقنيات إدارة العقارات المتقدمة – سوف يوفر العديد من الفرص والتجارب التي لا مثيل لها

للسياح والمستثمرين على حد سواء.

إن مستقبل دبي في مجال استثمار بيوت العطلات لن يكون مربحاً فحسب، بل سيشكل أيضاً طريقة فريدة من نوعها للمشاركة في تنميةوتطوير المدينة، والتي تتحقق عبر مزيج من أساليب الإدارة الاحترافية، وفهم متطلبات السوق.



