بتكوين تتوهج وتقفز إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 69000 دولار

وصل سعر عملة بتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وتجاوز سعر العملة المشفرة 69,210 دولاراً، مع تسارع ارتفاع هذا العام - مدفوعًا بالإثارة حول صناديق الاستثمار المتداولة في البتكوين وحدث النصف القادم. تم تسجيل الرقم القياسي السابق للعملة المشفرة الرئيسية وهو 68,982.20 دولارًا في 10 نوفمبر 2021، وفقًا لشركة Coin Metrics.

وقال أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في شركة جالاكسي ديجيتال: «استعادة البتكوين لأعلى مستوياتها على الإطلاق يظهر مرة أخرى أنها لن تختفي أبدًا». «خلال 15 عامًا من وجودها، شهدت عملة البتكوين أربع عمليات سحب بنسبة 75٪ وفي كل مرة كانت تعود بقوة».

وقد رددت كلارا ميدالي، مديرة الأبحاث في مزود بيانات العملات المشفرة كايكو، هذا الشعور، قائلة إن الرقم القياسي الجديد هو «معلم نفسي مهم» و«يُظهر قدرة العملات المشفرة الرائعة على الارتداد والاستمرار في المثابرة على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة».

وأضاف ثورن: «تصبح عملة البتكوين أكثر فائدة مع زيادة قيمتها». «مع ارتفاع القيمة السوقية والتعويم اليومي، يمكن أن يدعم مخصصات أكبر. لقد انخفض تقلب عملة البتكوين باستمرار بمرور الوقت، مما يسمح للتخصيصات باتخاذ أحجام أكبر للمراكز.»