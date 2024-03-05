11 دولاراً تفصل الذهب عن أعلى مستوياته

تتجه أسعار الذهب الثلاثاء نحو تسجيل مستويات مرتفعة غير مسبوقة، مدفوعة بتزايد الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو، إذ يترقب المستثمرون كلمة يلقيها رئيس البنك جيروم باول، وبيانات وظائف رئيسية سعياً للحصول على مزيد من المؤشرات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2124.70 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، ولا يفصله سوى أقل من 11 دولاراً عن الوصول إلى مستوى مرتفع غير مسبوق، وذلك بعد أن سجل في الرابع من ديسمبر أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2135.40 دولاراً. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2133.90 دولاراً.

وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين في أكتيف تريدز، «نرجح أن نرى الذهب يلامس مستويات غير مسبوقة قريباً مع الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية، في حين نرجح أن تؤدي الضبابية الجيوسياسية العالمية والمخاوف إزاء النشاط الاقتصادي إلى إذكاء الطلب المرتفع على الذهب».

زاد الذهب نحو 50 دولاراً الأسبوع الماضي، مدفوعاً ببيانات ضعيفة عن الصناعات التحويلية الأمريكية وتراجع ضغوط الأسعار.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك، الاثنين، إنه لا يزال يعتقد أنه سيكون ملائماً أن يوافق البنك المركزي على تخفيضين في أسعار الفائدة كل منهما ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

وينصب تركيز السوق على شهادة رئيس البنك المركزي الأمريكي باول أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس.

ومن المنتظر صدور بيانات اقتصادية أخرى هذا الأسبوع قد تسهم في تحديد اتجاه توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وتشير خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين صاروا يرون فرصاً بنسبة 50 بالمئة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة زيادة الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 889.60 دولاراً للأوقية وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 948.30 دولاراً. وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.94 دولاراً.