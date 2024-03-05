Wednesday, 06 March 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


11 دولاراً تفصل الذهب عن أعلى مستوياته

3/5/2024 3:00:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتجه أسعار الذهب الثلاثاء نحو تسجيل مستويات مرتفعة غير مسبوقة، مدفوعة بتزايد الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو، إذ يترقب المستثمرون كلمة يلقيها رئيس البنك جيروم باول، وبيانات وظائف رئيسية سعياً للحصول على مزيد من المؤشرات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2124.70 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، ولا يفصله سوى أقل من 11 دولاراً عن الوصول إلى مستوى مرتفع غير مسبوق، وذلك بعد أن سجل في الرابع من ديسمبر أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2135.40 دولاراً. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2133.90 دولاراً.

وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين في أكتيف تريدز، «نرجح أن نرى الذهب يلامس مستويات غير مسبوقة قريباً مع الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية، في حين نرجح أن تؤدي الضبابية الجيوسياسية العالمية والمخاوف إزاء النشاط الاقتصادي إلى إذكاء الطلب المرتفع على الذهب».
زاد الذهب نحو 50 دولاراً الأسبوع الماضي، مدفوعاً ببيانات ضعيفة عن الصناعات التحويلية الأمريكية وتراجع ضغوط الأسعار.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك، الاثنين، إنه لا يزال يعتقد أنه سيكون ملائماً أن يوافق البنك المركزي على تخفيضين في أسعار الفائدة كل منهما ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

وينصب تركيز السوق على شهادة رئيس البنك المركزي الأمريكي باول أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس.

ومن المنتظر صدور بيانات اقتصادية أخرى هذا الأسبوع قد تسهم في تحديد اتجاه توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وتشير خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين صاروا يرون فرصاً بنسبة 50 بالمئة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو.
ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة زيادة الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 889.60 دولاراً للأوقية وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 948.30 دولاراً. وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.94 دولاراً.

MENAFN05032024000110011019ID1107939029

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث