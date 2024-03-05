الصين تتعهد «بتحويل» الاقتصاد وتستهدف نمواً قدره 5 %

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، أمس، إن الصين تستهدف نمواً اقتصادياً يبلغ نحو 5 % هذا العام، في الوقت الذي تعمل فيه على تحويل نموذجها التنموي والحد من الطاقة الصناعية الفائضة، وتحييد مخاطر القطاع العقاري، وخفض الإنفاق الحكومي المحلي المسرف.

وألقى لي تقرير العمل الأول له في الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني).

ويماثل معدل النمو المستهدف هدف العام الماضي، لكنه سيتطلب تحفيزاً حكومياً أقوى من الصين، حتى تتمكن من تحقيقه، إذ لا يزال الاقتصاد يعتمد على الاستثمار في البنية التحتية الحكومية، وهو ما أدى إلى تراكم جبل من الديون على حكومات المناطق.

وكشف التعافي المتعثر في مرحلة ما بعد كوفيد 19 في العام الماضي، عن الاختلالات الهيكلية العميقة في الصين، من ضعف استهلاك الأسر، إلى انخفاض العائدات على الاستثمار بشكل متزايد، ما أدى إلى ظهور دعوات لنموذج تنمية جديد.

وتسببت أزمة العقارات والانكماش الاقتصادي المتزايد، وانهيار سوق الأوراق المالية، وتفاقم مشاكل ديون الحكومات المحلية، في زيادة الضغوط المفروضة على قادة الصين، للاستجابة لهذه النداءات.

وقال لي «علينا ألا نغفل أسوأ السيناريوهات، ويجب أن نكون مستعدين جيداً لجميع المخاطر والتحديات».

وأضاف «على وجه الخصوص، يجب علينا المضي قدماً في تحويل نموذج النمو، وإجراء التعديلات الهيكلية، وتحسين الجودة، وتعزيز الأداء».

ولم ترد تفاصيل فورية عن التغييرات التي تعتزم الصين تنفيذها.

وقال لي إنه عند تحديد معدل النمو المستهدف، وضع صناع السياسات في الاعتبار، الحاجة إلى تعزيز التوظيف والدخل، ومنع المخاطر ونزع فتيلها، مضيفاً أن الصين تعتزم اتخاذ موقف مالي «استباقي»، وسياسة نقدية «حكيمة».

وتتوقع الصين أن يبلغ عجز الميزانية ثلاثة في المئة من الناتج الاقتصادي، بانخفاض عن 3.8 في المئة المعدلة العام الماضي. لكن الأهم من ذلك أنها تخطط لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل، بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار)، وهي غير مدرجة في الميزانية.

وتم تحديد حصة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية للمناطق عند 3.9 تريليونات يوان، مقابل 3.8 تريليونات يوان في عام 2023. كما حددت الصين هدف التضخم الاستهلاكي عند ثلاثة في المئة، وتهدف إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية هذا العام، ما يبقي معدل البطالة عند حوالي 5.5 في المئة.

ويتوقع محللون أن تخفض الصين توقعاتها للنمو السنوي في المستقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الصين 4.6 في المئة هذا العام، ثم يتراجع أكثر على المدى المتوسط، ​​إلى نحو 3.5 في المئة في عام 2028.