في دراسة جديدة لـ «فيزا»: 70 % من تجار التجزئة في الإمارات يشهدون تحسناً في الإيرادات

كشفت «فيزا» Visa الشركة المتخصصة عالمياً في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، عن نتائج دراسة مستقلة بعنوان «نسبة قبول المدفوعات الرقمية» تستطلع مواقف التجار تجاه المدفوعات الرقمية وتأثير التجارة الرقمية على الشركات والأعمال الصغيرة في دولة الإمارات. وبحسب الدراسة، فقد أفاد ما يزيد على 70 % من تجار التجزئة في دولة الإمارات الذين شملهم الاستطلاع، بأنهم لمسوا زيادة في حجم الإيرادات وأعداد العملاء منذ البدء بقبول المدفوعات الرقمية.

استكشف الاستطلاع آراء مجموعتين من التجار في دولة الإمارات، انقسموا بين التجار الذين استخدموا المدفوعات الرقمية لمدة تتراوح بين 1-4 سنوات، وتجار البيع بالتجزئة الذين يتعاملون حصرياً بالمدفوعات النقدية. وبحسب الدراسة، تمثل المدفوعات الرقمية والنقدية 90 % من المدفوعات بين متاجر التجزئة الصغيرة التي تقبل البطاقات، ولكن المدفوعات الرقمية تشكل الجزء الأكبر.

محرّك لنمو الأعمال

تظهر نتائج دراسة Visa أن استخدام المدفوعات الرقمية يعد أمراً جوهرياً لنمو الشركات الصغيرة، حيث أشار 68 % من التجار المشاركين في الاستطلاع ممن يقبلون المدفوعات الرقمية إلى أن البطاقات والمحافظ الرقمية المستخدمة عبر الهواتف المحمولة تعتبر أمراً جوهرياً أسهم في نمو أعمالهم بشكل كبير. وأفاد 67 % من هؤلاء التجار بأن معظم عملائهم يفضلون الدفع بواسطة البطاقات أو الهواتف المحمولة.

ومع إدراكهم للتكاليف المرتبطة بقبول المدفوعات الرقمية، يرى 95 % من التجار أن قيمة وفوائد المدفوعات الرقمية توازي التكاليف المترتبة عليها وحتى تتجاوزها. وأعرب 68 % من تجار البيع بالتجزئة الذين يقبلون المدفوعات الرقمية عن اقتناعهم بالقيمة الشاملة للمدفوعات الرقمية، وأشار 63 % منهم إلى نيتهم الجدية بالاستثمار في تقنيات الدفع الجديدة مستقبلاً.

تحديات الدفع النقدي



يرتبط الدفع النقدي بالراحة وسهولة استرداد الأموال، لكن ما يزيد على 25 % من التجار الذين يقبلون الدفع نقداً فقط قالوا إن ذلك تسبب لهم بخسارة بعض عمليات البيع نظراً لكونهم لا يحملون النقود. ونتيجة لذلك، يخطط ما يقارب 40 % من التجار الذين يقبلون الدفع نقداً فقط للاستثمار قريباً في تكنولوجيا الدفع الرقمي حتى يتمكنوا من تقديم تجربة دفع أفضل للمستهلكين.

ويتوقع حوالي نصف التجار أن يؤدي استخدام الدفع الرقمي إلى زيادة عدد العملاء والإيرادات، حيث تشمل مزايا الدفع الرقمي الأخرى التي ذكرها التجار سرعة القيام بعمليات الدفع والانتهاء منها مما يجعل المتاجر والشركات تبدو أكثر ابتكاراً.

وقالت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة Visa في دولة الإمارات: «مع سعي دولة الإمارات لتنفيذ أجندتها الطموحة في عالم التجارة الرقمية، تؤكد دراستنا القوة التحولية للمدفوعات الرقمية في قطاع البيع بالتجزئة؛ حيث إن تبني المعاملات الرقمية لا يتوافق فقط مع طموحات المجتمع غير النقدي في دولة الإمارات، ولكنه يفتح كذلك آفاقاً جديدة لنمو الشركات الصغيرة والاقتصاد عموماً».

وأضافت جوتييفا: «عدا عن الأمان والسرعة والراحة، توفر المدفوعات الرقمية أيضاً بيانات لا تقدر بثمن. ومع تحول المزيد من المستهلكين إلى المدفوعات الرقمية، يمكن لهذه البيانات أن تساعد التجار في تصميم عروضهم ورسائلهم التسويقية بدقة أكبر، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الولاء، وتعزيز تجربة العملاء الشاملة وغيرها العديد من المزايا الأخرى. ولهذه الجوانب جميعها دور فعّال في تعزيز ربحية الأعمال وكفاءتها».

توقعات التجارويتوقع التجار مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة من مزودي حلول المدفوعات الرقمية لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات والعروض المقدمة للعملاء. ويشمل ذلك: (1) قبول الدفع عبر الإنترنت (49 %)، و(2) توفير مدفوعات أكثر أماناً وكفاءة بين الشركات (48 %)، و(3) إتاحة طرق أفضل لتقديم العروض الفريدة إلى حاملي البطاقات وعبر برامج الولاء (43 %)، و(4) قبول الدفع عبر الهاتف المحمول (مثل حل Tap to Phone من Visa) (41 %). وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى قبول عملات متعددة (32 %) واكتشاف الاحتيال ومنعه (27 %) بين المزايا الأخرى التي يمكن لمزودي خدمات الدفع توفيرها كقيمة إضافية للشركات المحلية.