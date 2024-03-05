بعدما سجل مستوى تاريخي.. 4 أسباب ترفع توقعات وصول الذهب إلى 3000 دولار

بلغ سعر أونصة الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق، مدعوماً بوضعه كملاذ آمن، قبل تخفيضات متوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية. وخلال التداولات، ارتفع سعر أونصة الذهب إلى 2141,79 دولاراً، متجاوزاً ذروة سابقة بلغت 2135,39 دولاراً، سُجّلت في بداية ديسمبر.

ويرى محللو وول ستريت، أنه لا يزال أمام الذهب المزيد ليقطعه، حيث يرى المحللون أن قوة المعدن تستمر على الأقل حتى النصف الثاني من العام.

وسرد المحللون 4 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب، تحوط من الركود، وعدم اليقين من اتجاه أسعار الفائدة، وحالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية، خصوصاً فوز ترامب، والحروب المستمرة في أوكرانيا وغزة.

ووصف المحللون في سيتي أنفسهم بأنهم «مضاربون على ارتفاع أسعار السبائك على المدى المتوسط»، مشيرين إلى احتمال بنسبة 25 %، أن يصل متوسط الذهب إلى مستوى قياسي يبلغ 2300 دولار للأونصة في النصف الثاني. وتظل الحالة الأساسية الخاصة بهم عند 2,150 دولاراً أمريكياً، وقد كرروا دعوة «البدل» للتجارة التي تصل إلى 3000 دولار، خلال الـ 12 إلى 16 شهراً القادمة.

ويصف سيتي الذهب بأنه «تحوط من الركود» في الأسواق المتقدمة، ويرى بشكل متزايد رياحاً مواتية، من حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية في نوفمبر.

وأشار المحللون في بيرينبيرج أيضاً، إلى أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات، سيوفر «إيجابية كبيرة للذهب»، مع مزيد من الدعم لأصول الملاذ الآمن من التقلبات المحيطة بالحروب المستمرة في أوكرانيا وغزة.

وارتفعت قيمة الذهب، الذي يعدّ محركاه الرئيسان شراء المجوهرات والاستثمارات، بنحو 15 %، مقارنة بالوقت نفسه العام الماضي.

وقال الخبير ريكاردو إيفانجيليستا من شركة «أكتيف تريدز»، إن «المخاوف المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية، وتحول التوقعات نحو تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة، غذت زيادة الطلب على المعدن الثمين، ما أدى إلى مسار سعره التصاعدي».

وأضاف «من بين هذه العوامل، تبرز أسعار الفائدة الأمريكية كعامل خطر رئيس، يؤثر في أسعار الذهب، مع تقييد الاتجاه الصعودي المحتمل، بسبب عدم اليقين المحيط بخطط مجلس الاحتياطي الفدرالي، لتفكيك سياسته النقدية التقييدية».