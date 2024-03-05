14.55 مليار دولار سوق الأرضيات والسجاد في المنطقة بحلول 2030

تستعد دبي لاستضافة دوموتكس الشرق الأوسط، أحد أهم المعارض التجارية العالمية لصناعة السجاد والأرضيات، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2024. ويؤكد الحدث المهم على التوسع العالمي الطموح لشركة دويتشه ميسه منظمة المعرض، ويمثل فصلاً جديداً لدوموتكس، يتماشى مع مكانة دبي الشهيرة كمركز رائد للمعارض التجارية الدولية.

ومن المتوقع أن ينضم دوموتكس الشرق الأوسط إلى لائحة المعارض المماثلة المرموقة في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث سيعرض أحدث الابتكارات والاتجاهات في قطاع السجاد والأرضيات.

وأكدت سونيا فيديل كاستيلانو، المدير العالمي لدوموتكس في شركة دويتشه ميسه، على الدور المحوري الذي تلعبه دبي في الطلب المتزايد في الشرق الأوسط على السجاد وأغطية الأرضيات الفاخرة، فتقول: «يوفر دوموتكس الشرق الأوسط فرصة فريدة لحاملي الأسهم في الصناعة، لاكتشاف حلول مبتكرة والمساهمة في تطوير السوق. إن البيئة التجارية النابضة بالحياة في دبي تجعلها المكان المثالي لهذا الحدث، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمنطقة في الصناعة العالمية للأرضيات».

ومن المتوقع أن يحفّز المعرض نمو سوق الأرضيات والسجاد في الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 14.55 مليار دولار بحلول العام 2030. ويسلّط مسار النمو هذا الضوء على الحصة السوقية المتزايدة للمنطقة والحاجة إلى منصة عرض استراتيجية مثل دوموتكس الشرق الأوسط.

هذا ويؤكد اختيار دبي كمدينة مضيفة لدوموتكس الشرق الأوسط، جاذبيتها العالمية كمركز للأعمال والسياحة، حيث تشتهر بشموليتها وتنوعها وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي. وتضمن المدينة للعارضين والزوّار الوصول بسهولة إلى الحدث، مما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كلاعبين محوريين في مشهد الأعمال العالمي.

وتضيف فيديل كاستيلانو: «يُعدّ دوموتكس الشرق الأوسط أكثر من مجرد معرض - إنه منصة للنمو المستقبلي والفرص في صناعة الأرضيات. كما يَعِد هذا الحدث بجمع أفضل المصادر لهذه الصناعة، من العلامات التجارية العالمية الكبرى، إلى الشركات الناشئة المبتكرة، كل ذلك تحت شعار الارتقاء بقطاع الأرضيات إلى آفاق جديدة».

وسيضم دوموتكس الشرق الأوسط مجموعة رائدة من العلامات التجارية والعارضين العالميين الرئيسيين، مثل ميرينوس وأورينتل ويفيرز وسولومون للسجاد والعبد اللطيف، مما يؤكد الأهمية العالمية لعلامة دوموتكس التجارية ودور الحدث في تشكيل مستقبل صناعة الأرضيات.