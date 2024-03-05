افتتاح مركز أعمال «فرانك مولر إنيرنيتاس» في دبي

أعلنت «لندن غيت» إطلاق مركز الأعمال النموذجي لتحفتها المعمارية الجديدة برج «فرانك مولر أنيرنيتاس» محط أنظار العالم، والمتميز بموقعه الاستراتيجي في دبي مارينا، ويعد أطول برج سكني في العالم يحمل ساعة العلامة التجارية السويسرية الفاخرة «فرانك مولر».

ويبلغ ارتفاع البرج 450 متراً ويضم 106 طوابق، من الوحدات السكنية والمرافق المتكاملة بتقنيات مبتكرة في البناء، كما تعد هذه التجربة الأولى من نوعها لبرج ساعة بعلامة تجارية فاخرة.

وقالت إيمان طه، المديرة التنفيذية لشركة لندن غيت: «تعد دبي وجهة عالمية لسوق العقارات وتمثل القوة الاقتصادية لرؤية دولة الإمارات العربية التي تطلق العنان لمستقبل واعد في القطاع، ونحن فخورون بالكشف عن مشروعنا الأحدث، الذي يمثل تجمعاً فريداً بين الترف المعماري والفخامة والجودة، ويحمل اسم العلامة التجارية فرانك مولر المرة الأولى على الإطلاق، وهذا يبرز الشراكة المتميزة التي تجمع بين لندن غيت وفرانك مولر».

وأضافت: «ما يميز برج فرانك مولر أنيرنيتاس موقعه الاستراتيجي في قلب دبي النابض، والجودة الإنشائية العالية، والأسعار التنافسية في سوق العقارات إضافة إلى خطط الدفع المريحة، ونهدف إلى تسليم العملاء الوحدات السكنية قبل موعدها تأكيداً على التزامنا الذي ترتكز عليه لندن غيت، كما سيتم الإعلان عن مشروعين آخرين قريباً، فضلاً عن المشروعات التي تم تسليمها للعملاء المتميزين والتي بيعت شققها بالكامل في مشروعاتنا السابقة مثل مشروع مايا الخامس ومشروعي نادين الأول والثاني ما يدل على تزايد الطلب المتواصل على عروضنا الفريدة من المشروعات السكنية الفاخرة».

وأوضح توم هيل مدير مكتب العلاقات الإعلامية أن بيع 65% من الوحدات في غضون ثلاثة أسابيع فقط، يشير إلى النجاح والتفاعل المتزايد من قبل المشترين الدوليين والمحليين على حد سواء.

وتسعى لندن غيت جاهدة لتحقيق الابتكار المعماري والتميز في التصميم، مع التركيز على تقديم أعلى مستويات الجودة، وتتميز مشروعاتها بدمج بين أسلوب الحياة الفاخر في لندن وروح الحياة الحضرية النابضة بالحياة في دبي.