سوق أبوظبي العالمي يستضيف 500 من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات في جزيرة الريم

استضاف سوق أبوظبي العالمي، أول فعالية من نوعها لمجتمع الأعمال على جزيرة الريم، بحضور أكثر من 500 من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات في الجزيرة.

وتأتي الفعالية في إطار جهود سوق أبوظبي العالمي المتواصلة لتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال على جزيرة الريم بعد التوسّع الأخير الذي ضاعف النطاق الجغرافي للسوق بـ10 مرات، ودعم عملية انتقال الشركات إلى نطاق اختصاص السوق، وذلك في أعقاب توسع نطاق عمله ليشمل جزيرة الريم، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2023.

وتم خلال اللقاء، إبراز مزايا ومتطلبات الانضمام إلى نطاق اختصاص سوق أبوظبي العالمي، كما تم تقديم إيضاحات وإرشادات للمشاركين حول كيفية نقل التراخيص الصادرة عن «اقتصادية أبوظبي» إلى سوق أبوظبي العالمي، وذلك قبل انقضاء المهلة المحددة في 31 ديسمبر 2024، بما يؤكد حرص سوق أبوظبي العالمي على تقديم تجربة انتقال سلسة ومتكاملة لضمان استمرارية الأعمال.

واتبع سوق أبوظبي العالمي نهجاً تدريجياً، لضمان عملية انتقال منظمة وفعّالة لنطاق اختصاصه للشركات على جزيرة الريم، وبعد التوسع اتخذ سوق أبوظبي العالمي العديد من المبادرات لتيسير الفترة الانتقالية من بينها، إنشاء مركز معلومات في شمس بوتيك مول على جزيرة الريم، ليكون منصة تفاعلية تقدم المعلومات والتوعية اللازمة للشركات والمجتمع على جزيرة الريم.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، يعد تعزيز العلاقات والارتقاء بمستوى التواصل والتفاعل من الركائز الأساسية لإنشاء مجتمع أعمال يتمتع بالقدرة على النمو والازدهار.

وأضاف «فيما نتقدم نحو حقبة جديدة لسوق أبوظبي العالمي من خلال التوسع الذي شمل جزيرة الريم، نؤكد حرصنا على تعزيز هذه الركائز بهذا اللقاء الأول من نوعه، والذي لا يهدف إلى الارتقاء بمستوى وعي مجتمع الأعمال على جزر الريم وحسب، ولكن لتقديم الدعم لهم خلال المرحلة الانتقالية وبناء علاقات عمل راسخة ومستدامة، وتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها أبوظبي وفق نموذج اقتصاد الصقر».

وأوضح في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش الفعالية، أن نسبة الأعمال التشغيلية للمكاتب في سوق أبوظبي العالمي بلغت 95 في المائة، لافتاً إلى أن التوسعة في جزيرة الريم تشكل إضافة نوعية لزيادة الأعمال التشغيلية وتعزيز اقتصاد إمارة أبوظبي، متوقعاً أن يستقطب سوق أبوظبي العالمي من التوسع في جزيرة الريم نحو 1600 رخصة متواجدة حالياً في الجزيرة، بالإضافة إلى التوقعات لالتحاق نحو 40 ألف موظف إلى السوق.

وأشاد المزروعي بجهود مجلس إدارة السوق وحرصه على توفير أفضل المزايا والحوافز لبقاء الشركات ومساعدتها على اتخاذ القرارات السليمة، وفي ضوء ذلك وافق مجلس الإدارة على منح بعض المحفزات للشركات التي تتطلع للانضمام إلى السوق بخفض الرسوم إلى «الصفر» حتى 31 أكتوبر 2024، مشيراً إلى العمل حالياً على مراجعة رسوم التراخيص في السوق بما يتماشى مع تطلعات إمارة أبوظبي.

من جانبه، قال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية، لا شك أن الانتقال السلس للشركات إلى نطاق سلطة سوق أبوظبي العالمي يؤكد السياسات المرنة والنهج الاستباقي لأبوظبي، والذي عزز بيئة الأعمال في الإمارة، وأسهم في توفير فرص جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

وأضاف «بدورنا نلتزم بمواصلة العمل بشكل وثيق مع سوق أبوظبي العالمي لتوفير الدعم اللازم للشركات الحالية والمستقبلية وتلبية تطلعاتها، لضمان سهولة ممارسة الأعمال، ورفع القدرة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والشركات من كافة أنحاء العالم».

وقال الدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، «نسير على نهج قيادتنا الرشيدة وتماشياً مع رؤيتهم الحكيمة للارتقاء بمكانة أبوظبي في طليعة المراكز المالية الدولية في العالم، وتهدف من خلال تعاونها مع سوق أبوظبي العالمي، الذي يعمل على توسيع نطاق سلطته الرقابية باعتباره منطقة مالية حرة، إلى تأكيد التزام دائرة البلديات والنقل بدعم قطاع الأعمال وتمكينها في هذه الفترة الانتقالية المحورية، ودفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي لأبوظبي، وتعزيز النظام المالي المزدهر في الإمارة».

وقالت هناء سعد محمد، المديرة العامة في شركة فيديرال للعقارات، وفر سوق أبوظبي العالمي كامل الدعم والتوجيهات اللازمة لتسهيل عملية نقل رخصتنا التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية إلى سوق أبوظبي العالمي، لقد لمسنا بوضوح حجم الالتزام والخبرة التي يتمتع بها سوق أبوظبي العالمي خلال كامل مرحلة إنجاز متطلبات الترخيص، ما جعل عملية الحصول على رخصة من السوق في غاية السهولة والسلاسة.